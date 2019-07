Proef met anonieme sollicitaties geen succes voor gemeente Deventer

Het doel van de proef in Deventer was helder: meer diversiteit onder de medewerkers van de gemeente. ,,De proef heeft echter niet opgeleverd wat we wilden”, zegt gemeentewoordvoerder Maarten Jan Stuurman. Het streven naar meer diversiteit blijft volgens Stuurman staan. ,,We moeten het alleen op een andere manier bereiken en op zoek naar andere methoden.”



Recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Utrecht bevestigde nogmaals hoe moeilijk kandidaten met een migratieachtergrond het hebben in hun zoektocht naar een baan. De onderzoekers legden bloot dat met name sollicitanten met een Turkse, Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond worden gediscrimineerd.



De kans dat de brief van een sollicitant met Nederlandse achtergrond uit de stapel wordt gepikt, is 30 procent groter dan de kans dat kandidaten met een migratieachtergrond worden uitgenodigd voor een eerste gesprek.

Gebrek aan resultaat

De proef met anoniem solliciteren heeft bij de gemeente Deventer de eerste helft van 2019 gedraaid. In die periode waren er vijf vacatures te vervullen. Nieuw was deze werkwijze overigens niet. Soortgelijke proeven in onder meer Zwolle, Groningen, Utrecht en Amersfoort waren al stopgezet wegens gebrek aan resultaat. Niettemin gaf verantwoordelijk wethouder Carlo Verhaar bij de start van de proef aan dat ‘er ook steden waren waar wel goede resultaten zijn behaald’. En: ,,Het is goed om bloot te leggen of er voor ons een voordeel te behalen is, waar we ons nu nog niet van bewust zijn.”

In Deventer werden gedurende zes maanden door één medewerker die buiten de sollicitatieprocedure stond alle reacties ontdaan van persoonsgegevens. Op die manier moest worden voorkomen dat de leeftijd, seksuele geaardheid, religie, etniciteit of het geslacht bewust of onbewust een rol zou spelen. Het gewenste resultaat is echter uitgebleven. Hoe dat resultaat precies was geformuleerd, is niet duidelijk.

Meer jongeren

Maar de gemeente Deventer geeft nog niet op in de strijd rond meer diversiteit op de werkvloer. Eerder lanceerde de gemeente al de flitsende wervingscampagne ‘zin in gezeik’, bedoeld om meer jongeren te trekken. ,,Ook dat is meer diversiteit”, zegt Stuurman. Volgens hem denkt de gemeente voortdurend na hoe verschillende doelgroepen het best bereikt kunnen worden.



Dat kan langs verschillende kanalen. ,,Als je alleen een personeelsadvertentie in vakblad Binnenlands Bestuur zet, trek je misschien niet de jongeren. Via sociale media juist weer wel. Soms moet je goed naar de teksten kijken of beeld inzetten. Het hoeft niet altijd op de geijkte manier.”

