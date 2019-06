Provincie Zuid-Holland investeert geld in betere arbeidsmarkt: ‘Er is weinig flexibiliteit’

Iedereen denkt altijd dat je voor werkgelegenheid in de Randstad moet zijn. Maar uitgerekend in de provincie Zuid-Holland, waar 1,8 miljoen banen zijn, staat de arbeidsmarkt er helemaal niet zo rooskleurig voor. Deze week ondertekenden 66 partijen – uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid - het Human Capital Akkoord met als doel de problemen aan te pakken.

In Zuid-Holland is een op de vijf werkgevers niet in staat om voldoende en geschikt personeel te vinden. Ook zijn werknemers weinig flexibel en is er een groot aantal mensen die méér zouden kunnen werken of effectiever zouden kunnen worden ingezet. En daarin blijft Zuid-Holland achter ten opzichte van Brabant, Noord-Holland en Utrecht. Bovendien kost het de regio geld: zo’n zes miljard euro.

,,De arbeidsmarkt in deze provincie is vrij uniek’’, vertelt projectleider Ferrie Förster. ,,In Rotterdam heb je het havenbedrijf, er is een grote glastuinbouwsector en er is een hightechsector. Kortom: grote sectoren met weinig overlap.’’ En doordat mensen weinig flexibel zijn, blijkt het moeilijk om personeel te vinden. Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de taskforce Human Capital vanuit de Economic Board Zuid-Holland: ,,Er zijn sectoren waar sprake is van krimp en sectoren met groei. Daar moet onderling meer gaan verschuiven.’’

Concrete doelen

Het Human Capital Akkoord, dat maandag werd ondertekend door onder andere partijen als KPN, Unilever, Siemens, moet daarin verandering brengen. Van Bijsterveldt: ,,Het is uniek dat het bedrijfsleven zelf aan zet is. Ze moeten écht meedoen. We hebben harde targets gesteld.’’ Binnen de grote doelstellingen zijn deelafspraken: neem bijvoorbeeld een IT-project met als doel 1500 mensen om te scholen richting de IT-sector en 6250 werkenden ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.

In totaal willen de partijen 55.000 mensen de stap laten maken naar een andere baan in een andere sector, moeten 40.000 mensen zich kunnen bijscholen zodat ze klaar zijn voor de beroepen van de toekomst en 25.000 niet werkenden moeten aan de slag. Ambitieuze plannen, zegt ook Van Bijsterveldt. ,,Het zijn hoge aantallen maar bedrijven hebben uitgesproken dat dat nodig is en dat ze daarvoor willen gaan.’’

Op digitale dashboards worden de aantallen gemonitord. Na twee jaar wordt er geëvalueerd. Van Bijsterveldt: ,,Het is een gespreide verantwoordelijkheid voor alle deelnemende partijen. Het is de bedoeling dat bedrijven elkaar er ook op aanspreken als de cijfers achterblijven.’’ Deelnemende partijen hebben bovendien te maken met een resultaatsverplichting, vult projectleider Förster aan. Geen resultaten betekent: geen geld om de projecten op te zetten. Voor het eerste jaar heeft de provincie Zuid-Holland 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Als alle problemen succesvol worden aangepakt worden, levert het de regio 3,7 procent extra economische groei op.

Je werk je passie? Hou toch op, zegt coach Charlotte van 't Wout. In onderstaande video geeft ze tips zodat je je niet meer druk hoeft te maken over je passie en het vinden van je droombaan.