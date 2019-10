Psychiater Bram Bakker: Een burn-out is een cadeau aan jezelf

Een op de zes werknemers - dat zijn ongeveer 1,4 miljoen Nederlanders - heeft last van burn-outklachten. Psychiater Bram Bakker voegde zich in begin 2018 bij dat leger. Na weken op de bank te hebben gelegen, begreep hij dat hij zelf aan de bak moest.



Je maakt je er druk over dat mensen burn-out als een ‘product’ zijn gaan zien. Wat bedoel je?

,,Als jij mij kunt vertellen wat een burn-out precies is, ben je de eerste van honderden mensen die ik erover sprak. Niemand weet het, maar inmiddels hebben veel instanties belang bij de kreet. Er is een complete industrie omheen gebouwd, daar gaat het mis. Vraag je mensen of een burn-out een psychische stoornis is, dan zeggen de meesten nee. Maar we behandelen het wel zo. Je gaat naar de huisarts, die verwijst je naar een ggz-instelling waar je op de wachtlijst komt. Ggz-instellingen verdienen er hun geld mee, ook al genezen ze niet echt. Ze verkopen een product en hebben maar één belang: zoveel mogelijk klanten. Zo is een miljardenbusiness ontstaan, gebaseerd op een non-begrip.’’