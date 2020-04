Psycholoog Thijs Launspach: Zo kom je mentaal gezond de coronacrisis door

De agenda van Thijs Launspach (32) is normaal gesproken voor zo’n zeventig procent gevuld met lezingen en trainingen buiten de deur. Zo zou hij dit voorjaar spreken in IJsland en Zwitserland, in een uitverkocht TivoliVredenburg, er stond zelfs een lezing bij de Europese Unie op de planning. Daar gaat nu allemaal een genadeloze streep doorheen. Launspach: ,,Telkens als er weer een nieuwe persconferentie van Mark Rutte op televisie was, stroomden daarna de afzeggingen mijn mailbox binnen. Eerst alleen voor maart, maar later ook voor april, mei en zelfs juni. Toen zat ik wel even verslagen op de bank. Daar gaat mijn bedrijf, dacht ik.”

Handvatten

Angst, onzekerheid, frustratie: al die gevoelens zijn ook psycholoog Thijs Launspach in deze tijden niet vreemd. Hij merkte hoe hij behoefte had aan handvatten om deze coronacrisis te lijf te gaan en besloot die te bieden in een nieuwe podcast. In elk van de zes afleveringen licht hij een thema uit: van hoe je gefocust thuiswerkt tot hoe je als alleenstaande deze tijd goed doorkomt. Daarvoor spreekt hij elke keer met een expert op dat gebied.

In de eerste aflevering gaat het over mentale gezondheid. Wat wilde je precies weten?

,,Ik wilde onderzoeken wat je wel en juist niet moet doen om mentaal gezond te blijven, en ook hoe je omgaat met lastige gevoelens zoals angst en onzekerheid. We hebben namelijk nog geen ervaring met ingrijpende overheidsmaatregelen als deze. Alle generaties, behalve die dan van mijn oma van 85, hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Dat is soms moeilijk en frustrerend, maar – voor mij als psycholoog – toch ook superfascinerend. Ik wilde weten wat je in deze tijden kunt doen om het in je hoofd een beetje vol te houden.”

Quote Alle generaties, behalve die dan van mijn oma van 85, hebben nog nooit zoiets meegemaakt Thijs Launspach

Je hebt daarvoor psycholoog Saskia Geraerts geïnterviewd. Wat was een les van haar die je aansprak?

,,Wat me vooral is bijgebleven is dat Saskia een duidelijk onderscheid maakt tussen ‘controle’ en ‘regie’. Wij, mensen in de westerse samenleving, willen graag controle houden op de omstandigheden. Ik merkte het zelf ook: in het begin ben ik als een gek Nieuwsuur gaan bingewatchen, om maar grip te krijgen over wat er allemaal gebeurde. We worden er alleen nu mee geconfronteerd dat dit omstandigheden zijn waar je geen controle over kunt hebben. Saskia stelt dat we in plaats van controle beter het woord regie kunnen gebruiken. Want je kunt wél de regie houden over hoe je zelf op deze onveranderlijke omstandigheden reageert. Dat vond ik een verhelderend inzicht.”

Je hebt het in de podcast ook over hoe je goed kunt leren thuiswerken. Daar zul je zelf ondertussen ook ervaring mee hebben?

,,Absoluut, en het verschilt van dag tot dag hoe goed het met afgaat. De eerste week was moeizaam. Normaal gesproken ben ik veel onderweg en loop ik zeker twee tot drie uur per dag: ik sta voor groepen en wandel naar de trein. Nu zit ik opeens hele dagen achter mijn computer. Nou, dan ben ik aan het eind van de dag niet meer te genieten! Inmiddels zie ik ook wat meer positieve kanten. Zo is het reizen in de spits even verleden tijd. Verder kan ik eens in alle rust nadenken over de prioriteiten in mijn werk, met tussendoor een blok sporten, of een blok boodschappen doen. Dat waren allemaal dingen die er in mijn vorige leven vaak niet inzaten.”

Is er nog een specifieke aflevering waar je naar uit kijkt?

,,In de afleveringen over ‘vreedzaam samenleven’ ga ik het hebben over relaties, samen met Gijs Deckers van The School of Life. Want ook al woon je samen met iemand waar je van houdt; 24 uur per dag op elkaars lippen zitten is onnatuurlijk. Wat mijn persoonlijke situatie betreft kan ik zeggen dat het verrassend goed uitkomt dat mijn vriendin – docent op een middelbare school – een vitaal beroep heeft en af en toe nog naar school moet.”