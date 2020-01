Radiologisch laborant Simla (39) ziet of de behandeling van tumoren aanslaat

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Simla Gosens-Badal (39 jaar), radiologisch laborant in het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Wat houdt je werk precies in?

,,We maken zichtbaar wat met het blote oog niet te zien is. Veel mensen denken dat we alleen röntgenfoto’s van breuken maken, maar we houden ons bijvoorbeeld ook bezig met het in beeld brengen van bloedingen of verstoppingen in de bloedvaten en de behandeling daarvan. We maken MRI-scans om het kraakbeen, de zenuwen of een hernia te onderzoeken. Met een CT-scan brengen we botten en organen in beeld. Ook het onderzoek naar tumoren hoort bij ons werk. Wij kunnen zien of de behandeling daarvan aanslaat.”

Dus jullie doen het vooronderzoek voor artsen?

,,Een patiënt wordt natuurlijk eerst door de huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis. Daar onderzoekt een arts waar het probleem precies zit. Wij brengen dat deel in beeld en laten zien hoe het probleem er vanbinnen uitziet. Wij zorgen voor bevestiging of uitsluiting van wat de arts denkt, je kunt namelijk vanbuiten niet zien hoe het er vanbinnen uitziet.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Veel patiënten zijn heel onzeker als ze binnenkomen. Omdat ik gespecialiseerd ben in CT-scans, krijg ik ook veel oncologiepatiënten te zien die zich zorgen maken Ik maak een praatje met ze zodat ze hun verhaal kunnen doen. Door begrip te tonen en een luisterend oor te bieden, help ik de mensen een beetje extra. Dat is erg fijn in een maatschappij die zo snel gaat. Mensen hebben soms het idee dat ze alleen gezien worden als de afwijking die ze hebben, niet als mens.”

Moet het in je aard zitten om dit werk te kunnen doen?

,,Je moet natuurlijk veel verschillende dingen tegelijk kunnen doen en tegen een hoge werkdruk bestand zijn. Ook zien we in ons werk veel mensen met trauma’s en zieke kinderen, daar moet je goed mee om kunnen gaan.”

Wilde je dit vroeger altijd al worden?

,,De zorg heeft me altijd geboeid. Tijdens een opleidingsmarkt op school liep ik langs een kraampje voor de opleiding tot radiodiagnostisch laborant en zag een röntgenfoto van een hand met alle botjes. Dat vond ik toen echt superinteressant.”

Volledig scherm Simla (rechts) en haar collega's © Maartje Brockbernd

Hebben jullie het door het personeelstekort in de zorg nu extra druk?

,,Wij zijn er 24 uur per dag, maar tijdens kantooruren is het tegenwoordig erg druk. Daarom doen we ook steeds meer buiten kantoortijden. De drukte verschilt per dag, soms komen er vanuit de spoedeisende hulp veel spoedjes bij ons binnen. Die hebben dan toch prioriteit en dat betekent dat andere mensen soms wat langer moeten wachten op uitslagen. Om dan toch nog goede onderzoeken af te kunnen leveren in de hectiek en drukte, dat vind ik juist leuk.”

Wat vind je lastig aan je werk?

,,De radiologie wordt steeds breder inzetbaar. Technieken worden beter en we kunnen steeds meer in beeld brengen met minder straling. Maar hierdoor neemt de productie ook toe, tegelijkertijd willen we de kwaliteit hoog houden. Daar ligt onze valkuil. We vinden veel gebieden interessant, maar moeten niet vergeten onze grenzen aan te geven. Het is goed om je te specialiseren in één ding en je daarop te focussen.”

Zou je dit werk tot je pensioen kunnen blijven doen?

,,Dat zou ik niet durven zeggen. Ik vind het een heel interessant vak, je ziet zoveel verschillende patiënten. Dat maakt het sowieso leuk genoeg om te blijven. Daarnaast staat dit werk nooit stil, dus er blijft in ieder geval uitdaging in zitten. Ook komt er steeds meer vraag naar CT-scans en dat is wel echt mijn ding.”

Hoe zijn je collega’s?

,,Ik heb hele fijne collega's. We komen als radiologisch laborant op veel verschillende afdelingen. De druk kan oplopen als je op veel plekken tegelijk nodig bent. Dan is het fijn om elkaar te helpen en steunen. Het is soms lastig om vrij te regelen, maar dat weten we onderling altijd wel op te lossen.”

Jullie hebben vast veel koffie nodig. Hoe smaakt ie?

,,We hebben automatenkoffie, die is prima. Maar op onze afdeling hebben we een apparaat staan voor bonenkoffie. Daar ga ik altijd voor. Die koffie is namelijk veel lekkerder.”

Radiologisch laboranten gezocht



Enthousiast geworden over dit werk? Op Nationale Vacaturebank vind je talloze relevante functies wanneer je zoekt op deze term. We lichten er een aantal uit.



Word jij de nieuwe collega van Simla in het Albert Schweitzer ziekenhuis? Er staat een vacature open.



Bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zijn ze op zoek naar een zelfstandig Radiologisch laborant Echografie.



Ook het team van radiodiagnostisch laboranten van het Medisch Spectrum Twente heeft nieuwe collega's nodig.

Het werk niet meer naar huis nemen is voor de een wat lastiger dan voor de ander. Coach Charlotte van 't Wout geeft tips: