Ralph (26) boekt eindelijk succes met veilingsite voor restaurantmaaltijden

,,We zijn drie jaar geleden begonnen’’, vertelt Ralph de Groot, oprichter van Restoranto. ‘We’ zijn Silja Thor, die hij in een bus in Afrika ontmoette, en hijzelf. Reizend van Oeganda naar Zanzibar bedenkt het tweetal Restoranto, een app om voedselverspilling tegen te gaan. Restaurants kunnen via de app niet-verkochte maaltijden met kortingen aan consumenten aanbieden. ,,Toen kon je vooraf bij ons je maaltijd bestellen en via de app betalen. Dat leverde vooral veel zakelijke gebruikers op die even iets anders wilden dan de bedrijfskantine’’, zegt hij tegen De Ondernemer.

Ondernemersdroom

Toch zien Thor en De Groot de vele tientallen uren die ze er per week insteken niet direct terug op hun bankrekening. Ideeën voor de 2.0-versie van de app zijn er genoeg, maar de ondernemersdroom lijkt vroegtijdig uiteen te spatten. Tot De Groot meedoet aan een pitch-wedstrijd voor start-ups. Hij wint niet, maar een aanwezige investeerder ziet toch wat in de plannen van de ondernemers. Het is achteraf gezien de ommekeer voor Restoranto. Thor doet tegenwoordig wat anders, ze is uit Restoranto gestapt. Het team achter Restoranto telt inmiddels dertien man.

De Groot: ,,Natuurlijk heeft stoppen door mijn hoofd gespeeld. Maar ik wist dat de nieuwe ideeën goed waren. Zonder die wedstrijd hadden we het misschien ook wel gered, maar dat is achteraf makkelijk praten.”



Nu heeft hij dit uitgebreid met een idee dat een veel groter publiek zal aanspreken: de fluctuerende menukaart, oftewel intekenen op een gerecht volgens een veilingsysteem. ,,Ik heb het zelf bedacht. Tenminste, voor restaurants, want voor vliegtickets en hotels bestaat het natuurlijk al langer. Waarom het er nog niet was voor restaurants? Dat heeft er vooral mee te maken dat je op een papieren menukaart niet continu de prijzen kunt wijzigen.’’

Hoe groot de korting in het restaurant wordt, hangt af van de tijd waarop iemand reserveert: hoe verder van tevoren, hoe hoger de korting. De prijzen verschillen dus per tijdstip. Via de app betaal je meteen, vervolgens staat bij binnenkomst de maaltijd voor je klaar.

Rotterdam en Amsterdam

Op Restoranto vind je dan ook alleen digitale menukaarten. ,,We werkten al met zestig restaurants in Rotterdam en daar komen er nu twintig bij in Amsterdam. We zijn dus flink aan het acquireren en dat gaat goed. Vervolgens is het een kwestie van hersenloos menukaarten importeren.’’ Hierna zijn Utrecht en Den Haag aan de beurt. ,,We willen het landelijk uitrollen en zijn ambitieus, dus ja: ook het buitenland lonkt. Concurrentie? Alleen in Amerika is er een partij die iets dergelijks doet als wij, maar ook die is nog niet groot.’’

Restoranto was met 6000 gebruikers ook geen e-reus, maar sinds de lancering van de maaltijdveiling een week geleden gaat het hard. ,,Per dag komen er 200 nieuwe gebruikers bij. We zitten nu al op 9000. Voor elke reservering doneren we een maaltijd aan een kind in Oeganda. Het idee van Restoranto is ontstaan terwijl ik op reis was door Oeganda, vandaar die link.’’

Restauranthouders klagen over geringe marges en daarom is niet iedereen blij met het initiatief. ,,Ik begrijp best dat het niet voor elk restaurant geschikt is’’, zegt De Groot. ,,Toch zijn er ook voordelen voor de restaurants. Ten eerste zorgt de bestelling vooraf dat je op de komst van de klant kunt anticiperen, zodat zijn eten klaarstaat en hij korter een tafel bezet houdt. Zodoende kun je een tafel meer keren op een avond verkopen. Ten tweede heb je er niets aan als je restaurant leeg is. Dan kun je beter iets weggeven op de prijs zodat het ook in de daluren vol zit.’’ Bovendien bepaal je als restauranthouder zelf hoe ver je gaat met je kortingen; die schrijft Restoranto niet voor.

Fooi

De nieuwe aanwas van gebruikers weet het spelletje al aardig te spelen. ,,Ze reserveren bijvoorbeeld net om twee minuten over acht of drie voor zes, als het wat rustiger is.’’ Klinkt studentikoos en dat is het misschien ook. ,,Cijfers heb ik nog niet, maar ik denk dat Restoranto ook populair kan worden bij studenten.’’ En wat als je ter plekke ineens nog wat anders lust? ,,Als je iets extra’s wilt bestellen doe je dat gewoon bij de ober. Dat gaat buiten ons om. In de toekomst willen we een bijbestel-feature voor de app maken, maar voor nu is dit wel zo makkelijk.’’ En wel zo fijn voor die mokkende restauranthouders. Zij weten trouwens precies tegen welke klanten ze aardig moeten zijn, want ook de fooi betaal je bij Restoranto vooraf.