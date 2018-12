Recordaantal kapperszaken dit jaar

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2018 waren er bijna 27.000 kapperszaken, tienduizend meer dan in 2007. Bijna de helft van het aantal kappers (49 procent) is zelfstandige, in 2007 was dat 43 procent.

,,Het is redelijk makkelijk om als kapper voor jezelf te beginnen”, zegt Marjolijn Jaarsma, onderzoeker bij het CBS. ,,Noodgedwongen in de crisis of gewoon omdat je dat zelf wil. De opstartkosten zijn namelijk relatief laag en het is makkelijk om een salon aan huis in te richten of om als kapper bij mensen langs te gaan, bijvoorbeeld bij een bejaardentehuis.” Het aantal ‘kappersketens’, waar meer dan vijf mensen werken, wordt kleiner, het aantal bedrijven waar een of twee mensen in dienst zijn, neemt toe. ,,Dat past in die trend", aldus Jaarsma.

Volledig scherm Er waren nog nooit zoveel kapperszaken als dit jaar. © CBS

Meer vrouwen, langer doorwerken

In 2003 was 65 procent jonger dan 35. In 2017 lag de gemiddelde leeftijd van kappers hoger. Meer dan de helft (58 procent) was ouder dan 35 jaar. Jaarsma: ,,We hebben het idee dat de mensen die in 2003 werkzaam waren als kapper, doorgegroeid zijn in het beroep.” De precieze reden daarvan is niet onderzocht, aldus Jaarsma. ,,Het zou heel goed kunnen dat ze twee dagen werken en daardoor langer doorwerken. We hebben puur naar het beroep gevraagd en we weten niet hoeveel uur ze werken.”



Het percentage vrouwelijke kappers nam de afgelopen vijftien jaar verder toe, van ruim 86 procent in 2003 naar 91 procent in 2017.

Volledig scherm Bijna de helft van het aantal kappers (49 procent) is zelfstandige. © CBS