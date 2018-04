'Recruiters bellen gewoon naar mijn werkgever om me weg te kapen'

Baeten is bij OutSystems terecht gekomen via een recruiter. ,, Bij mijn vorige werkgever was ik in de race voor een project bij een potentiële klant. OutSystems was een van onze concurrenten. Toen werd ik door een recruiter van hen benaderd. Ik zei dat ik afwachtte hoe het met het project afliep. Als OutSystems won, betekende dat dat ze een beter pakket hadden. Ik wil graag werken waar ze het beste product bieden, dus dan wilde ik wel een gesprek. Een paar maanden later werkte ik er.’’ Hij ging er op vooruit in loon. ,,Hier krijg ik een variabel salaris op basis van het bedrijfsresultaat. Zo deel ik mee in de winst. Dat is mooi meegenomen.’’



Ook nu nog wordt hij nog regelmatig benaderd door recruiters. ,,Zo’n 20 tot 30 keer per jaar neemt er iemand contact met me op, via Linkedin of de telefoon. Ik word zelfs weleens gebeld op kantoor. Vooral Engelse recruiters hebben er een handje van. Dat ze dat lef hebben, om je bij je huidige werkgever te bellen om je weg te kapen.’’



Vervelend? ,,Nee, dat valt wel mee. Die aandacht geeft wel aan dat je een gewenste arbeidskracht bent.’’ Baeten ziet zichzelf niet snel vertrekken bij zijn huidige werkgever. ,,Het is een hele leuke werkplek. We zijn een internationaal bedrijf en ik heb veel contact met collega’s in Portugal, allemaal toegewijde mensen. We krijgen verder de vrijheid om onze werk-privébalans in de gaten te houden. Thuis werken kan en je mag later beginnen om de files te ontlopen. Het bedrijf organiseert ook veel evenementen voor ons. Met collega’s uit de hele wereld komen we dan bij elkaar. Dat zijn wel de krenten in de pap.’’