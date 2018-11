Regels en papierwerk belemmeren - nog steeds - groei ondernemer

Veel ondernemers zien mogelijkheden om door te groeien, maar lopen hierbij wel tegen een paar problemen aan. In het onderzoek, uitgevoerd in aanloop naar de Week van de Ondernemer, zegt 27 procent (van de 1000 ondernemers) over te weinig werknemers te beschikken. Van hen geeft 22 procent aan niet voldoende financiële middelen te hebben. Maar ook regelgeving is een grote groeistopper. Van de ondervraagden zegt ruim een kwart dat er veel regels zijn die hun groei in de weg zitten.

De ondernemers zeggen last te hebben het feit dat er veel nieuwe wetten bijkomen of dat wet- en regelgeving telkens verandert. Ook zijn ze veel tijd en energie kwijt aan het invullen van het bijbehorende papierwerk. ,,Nederland is het land van de stoplichten en te veel regelgeving’’, verklaart een van de respondenten.

Kabinet

Gezien de klachten van ondernemers zou je wellicht niet zeggen dat het kabinet al bezig is de regeldruk te verlagen. Zo verminderen ze het aantal verplichte vergunningen en kunnen ondernemers hun zaken vaker digitaal afhandelen. In het voorjaar maakte het kabinet bekend dat ondernemers, met name in het midden- en kleinbedrijf, vaker betrokken worden bij regelgeving in hun sector. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) wil benadrukken dat ondernemers belangrijk werk doen voor Nederland.

Echter, twee weken geleden nog constateerde de commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) van de Tweede Kamer zélf dat ondernemers weinig tot niets merken van de goedbedoelde initiatieven van de overheid. Op een internetoproep van deze commissie kwamen meer dan 400 reacties, waarin ondernemers onder meer lieten weten dat zij moeite hebben met dubbele of te complexe regels, die bovendien te snel veranderen.

The Seafood Shop

Viswinkel The Seafood Shop in Amsterdam is een goed voorbeeld hoe lastig de regeltjes het ondernemers kunnen maken. Doel van de gemeente Amsterdam is om in het centrum minder ‘toeristenwinkels’ te hebben. De viswinkel overtreedt volgens ambtenaren de regels omdat ze een frituurpan hebben om kibbeling te bakken en een plank achter het raam die door gasten als tafel wordt gebruikt. The Seafood Shop moet daarom van de gemeente sluiten.

Pepijn de Visscher, mede-eigenaar van de viswinkel: ,,Mijn vader is altijd visboer geweest en we wilden simpelweg een fantastische viszaak openen in het centrum van Amsterdam. We vinden het vooral bizar dat, terwijl we de opening aan het voorbereiden waren, de spelregels opeens veranderden. We hadden investeringen gedaan en personeel aangenomen en dan krijg je opeens te horen dat wat je doet niet meer mag. Daar kunnen we geen bedrijf op bouwen. De overheid zou voor ondernemers een betrouwbaar investeringsbeleid moeten creëeren.’’

Ook Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, ziet hoe ondernemers belemmerd worden door regelgeving. Nederland loopt tegenwoordig achter als het gaat om het verminderen van de regeldruk voor ondernemers, zo stelt hij. ,,Een aantal jaren terug was Nederland juist nummer één in het terugdringen van regeldruk. Nu, volgens hetzelfde onderzoek van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, red.), zijn we ingehaald door de omringende landen. De regels worden in de uitvoering nogal eens te complex, waardoor ondernemers gebrek aan vertrouwen voelen van de overheid.’’

Berg papier

Met de toename van het aantal instanties en toezichthouders moeten ondernemers zich dagelijks door een berg papier worstelen. Vonhof: ,,Terwijl ondernemers natuurlijk liever tijd aan hun bedrijf, klanten en personeel besteden. Neem hun grootste uitdaging: het vinden van gekwalificeerd personeel. Als je voor duurzame inzetbaarheid kiest en loonkostensubsidie wilt aanvragen voor iemand met een zogenoemde afstand tot de arbeidsmarkt, moet je heel veel aanvragen, invullen en vastleggen.’’

Om te voorkomen dat een regel een blok aan het been van de ondernemer wordt, moet volgens Vonhof elke ingrijpende wet van tevoren getoetst worden door de ondernemers zelf. ,,We willen het aan de voorkant beter regelen, lichter en eenvoudiger. Iedere keer moet nagegaan worden: zit een voorgestelde regel mkb’ers niet onevenredig in de weg? Is een wet wel op hen van toepassing? Wat is de waarschijnlijke uitwerking op kleine bedrijven?’’ Vonhof noemt als voorbeeld de loondoorbetaling bij ziekte. ,,Die wetgeving raakt ondernemers met maar 4 à 5 mensen in dienst onevenredig hard. Dat had blijkbaar niemand vooraf bedacht. Met de MKB-toets kunnen we dat soort ongelukken in de toekomst voorkomen.’’