Rein (66) zwaait af na 50 jaar in de betonfabriek: ‘Elke dag met plezier naar mijn werk’

Voor verandering is Rein van den Berg niet in de wieg gelegd. Op 3 oktober 1969 trad hij in dienst bij betonfabriek De Meteoor en vandaag, acht premiers en negen Amerikaanse presidenten later, neemt hij afscheid. Veel en veel langer dan menigeen het bij de baas uit zal houden. Maar Rein is dan ook Rein.



,,Ik ben helemaal De Meteoor. Dat vind je bij de jonge jongens van nu niet meer”, verzucht hij. Die jongens komen trouwens vaak binnen via het uitzendbureau en zijn na een paar maanden weer weg. ,,Vroeger gingen jubilarissen in de zomer met elkaar een dagje uit”, vertelt hij. Ook dat is niet meer.