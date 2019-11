Relatie op de werkvloer? ‘Een werkgever mag ingrijpen als het bedrijf schade ondervindt’

McDonald’s heeft topman Steve Easterbrook de deur gewezen . Hij had een relatie met een medewerker en dat was volgens het concern in strijd met het beleid van de fastfoodketen. Kun je ook in Nederland ontslagen worden vanwege een relatie met een medewerker?

Af en toe komen er ook in Nederland soortgelijke verhalen voorbij. Bij GroenLinks stapten vorig jaar partijvoorzitter Marjolein Meijer en Tweede Kamerlid Rik Grashoff op nadat ze voor de partij hadden verzwegen dat ze een relatie hadden. Marc van Nimwegen en Marianne Bloos van het Openbaar Ministerie kregen een relatie, maar meldden het niet aan hun werkgever. Dat werd een probleem toen de een de ander een promotie gaf.

,,Het uitgangspunt is eigenlijk dat een relatie tussen collega’s een privézaak is”, vertelt arbeidsrechtsadvocaat Gerard Berghuis van Baasz Advocaten. ,,In de grondwet staat het prachtig opgeschreven. We hebben recht op privacy en daaronder valt ook het recht op een vrije partnerkeuze. Een werkgever mag zich daar niet mee bemoeien en alleen ingrijpen bij problemen. Soms kan het belang van een werkgever namelijk worden geschaad.”

Neem bijvoorbeeld een zaak in Groningen in 2008. Er gingen geruchten dat de rector een relatie had met de secretaresse. ,,In bepaalde omstandigheden is dat al voldoende om een dienstverband te beëindigen. De school had hierbij te maken met imagoschade.”

Gedragscode

Vooral een relatie met een leidinggevende kan ingewikkeld zijn. ,,Een ondergeschikte kan zich in zo'n geval gedwongen voelen om de liefde van een leidinggevende te beantwoorden en dan ontstaat er een situatie waar de ondergeschikte geen gezonde werkplek meer heeft”, aldus Berghuis. ,,Dan moet je als werkgever actie ondernemen.”

,,Het lijkt erop dat een relatie bij McDonald's überhaupt niet kan, met name als er sprake is van een hiërarchische verhouding”, denkt Berghuis. De arbeidsrechtsadvocaat denkt dat de situatie in de Verenigde Staten nog strenger is dan in Nederland waar het uitgangspunt is dat een relatie een privézaak is. De meeste problemen ontstaan in Nederland pas als een relatie niet wordt gemeld, aldus Berghuis.

Regelmatig stelt hij voor Nederlandse bedrijven een gedragscode of een personeelshandboek op. ,,Daarin kan worden voorgeschreven dat je een relatie ten alle tijden moet melden. Als je dat niet doet, zijn er voor een werkgever mogelijkheden om daar gevolgen aan te verbinden.”

