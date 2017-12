Renee is huisoppasser: 'In Canada had ik een hot tub en een bioscoop'

Renee Prey's dagelijkse werk is oppassen op huizen over de hele wereld. Meer dan eens treft ze een volle proviandkast en een auto met de sleutels in het contact.

Van een Quinta in Portugal naar een villa met zwembad in Spanje. Van een yogacentrum in de jungle van Costa Rica naar een knoeperd van een huis in de Rocky Mountains. Anderhalf jaar werkte Renee Prey (61) als huisoppasser. ,,House sitting is dus echt een booming industrie.”

Een half leven woonde Renee (61) al in het buitenland voor ze begon met haar nieuwe baantje als huisoppasser. Het is te merken als ze erover vertelt. Soms komt ze niet op een Nederlands woord en speelt ze leentjebuur bij het Engels. ,,In de Canadese Rocky’s stonden de elks in mijn voortuin.”

Tekst gaat verder onder het beeld.

Volledig scherm © Renee Prey

Elks zijn elanden. En Renee zag ze toen ze oppaste in de Rocky Mountains, waar ze twee maanden in een ‘knots van een huis’ mocht verblijven. Het is haar mooiste herinnering aan anderhalf jaar kriskras de wereld overvliegen als huisoppasser. Een hobby die begon nadat ze van haar man scheidde.

Tekst gaat verder onder het beeld.

Volledig scherm Renee in de 'Rockies'. © Renee Prey

In 2014 gingen ze uit elkaar. Samen hadden ze in Griekenland en Canada gewoond. Hij manager van een handelsmaatschappij, zij operatieassistent. ,,Na onze scheiding wist ik echt niet of ik wel terug naar Nederland wilde”, zegt Renee vanuit haar huis in Lochum. ,,Ik had 24 jaar in het buitenland gewoond.”

In een Amerikaans tijdschrift las ze over het fenomeen house sitting: onbetaald oppassen op een huis. Meteen maakte ze een profiel aan. Dat profiel is volgens haar erg belangrijk. Het moet vertrouwen uitstralen. Renee: ,,Ik heb er een aantal avonden op zitten broeden. Vrienden van me schreven positieve referenties.”

Quote House sitting is dus echt een booming industrie Renee Prey

Toen ze haar eerste oppasadres in Canada kreeg, stak ze haar huisraad in een container en vertrok. ,,Ik had een camera, een laptop en een duffel bag, meer niet.” Haar carrière als huisoppasser was begonnen.

Tekst gaat verder onder het beeld.

Volledig scherm © Renee Prey

Volledig scherm © Renee Prey

Na haar eerste klus in Canada toog ze naar Portugal. ,,Daar zat ik in een prachtig vissershuisje. Daarna ben ik met een gehuurde auto naar een Spaanse villa gereden.” Via Nederland en Canada belandde de huizenoppasser in de Jungle van Costa Rica waar ze op een ‘yoga retreat centre’ mocht passen.

Tekst gaat verder onder het beeld.

Volledig scherm © Renee Prey

Betaald voor haar werk werd ze niet. ,,Ik betaalde alles met mijn alimentatie. Ik werd steeds handiger in het vinden van de goedkoopste vluchten.” Bovendien trof ze meer dan eens een volle proviandkast en een auto met de sleutels in het contact aan.

De mooiste herinneringen heeft ze aan het Canadese Canmore. ,,In dat huis had ik een fitnesszaal, een hot tub en een bioscoop.” Maar het mooiste zag ze buiten. ,,Elke avond zat ik op een terras, uitkijkend over de rivier en de bergen. Dan kwamen de elks aangestormd door de rivier heen.” Ze zag coyotes, beren en ander ‘wild life’.

Volledig scherm © Renee Prey

Volledig scherm © Renee Prey

Ondertussen woont Renee weer in Nederland, waar ze werkt als tekstschrijver. ,,Ik wilde weer even een eigen plekje hebben.” Toch kriebelt het constant. Voor de kerstdagen zoekt ze een huis in België of Nederland. ,,Voor daarna zoek ik nog een oppashuis in Australië, waar mijn dochter een verlovingsfeest heeft.”

Volledig scherm © Renee Prey