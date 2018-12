Richard Branson: 9-tot-5 en vijfdaagse werkweek gaan uitsterven

,,Het idee van een vijfdaagse werkweek, een weekend van twee dagen en een aantal weken vakantie per jaar is geïntegreerd in onze maatschappij. Maar dat is niet altijd het geval geweest, en ook in toekomst zal dat niet zo zijn”, legt Richard Branson in zijn blog uit, waarover De Ondernemer schrijft. De reden is volgens de markante zakenman dat de technologie banen gaat overnemen die nu door mensen worden uitgevoerd.