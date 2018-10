Rob (68) helpt werkzoekenden gratis aan werk via zijn LinkedIn

VideoPensionaris Rob Mes (68) zet wekelijks honderden werkzoekenden gratis in de schijnwerpers op zijn LinkedIn-pagina. Steeds vaker schakelen 50-plussers zijn hulp in, vaak de wanhoop nabij na de zoveelste afwijzing.

Pling, pling, pling. De mailtjes, likes en contactverzoeken stromen binnen. Mes, fris gewassen, grijs geruit overhemd, bijpassende sokken, scrolt door zijn LinkedIn-pagina. Die is nu goed voor ruim 68.000 volgers. De oogst van deze ochtend: 67 nieuwe volgers en 25 contactverzoeken.

Hoewel de banenmarkt schreeuwt om sollicitanten, staan ouderen relatief vaak aan de zijlijn. Volgens de laatste CBS-cijfers is 3,8 procent van de beroepsbevolking boven de 45 jaar werkloos. Dat percentage is voor 25- tot 45-jarigen ruim een procent lager. En als ouderen eenmaal werkloos zijn, blijven ze dat ook langer dan jongeren.

Inmiddels bestaat meer dan de helft van Mes’ hulpvragers uit 50-plussers. Sommigen zijn de wanhoop nabij. Mes: ,,Dan staat hun huis onder water, heeft de vrouw een klein baantje en studeren de twee kinderen. Wat moet je dan? Ik ben vaak hun laatste strohalm.’’

Geheel gratis biedt de gepensioneerde Belastingdienstman werkzoekenden zijn digitale podium. Wat vijfenhalf jaar geleden begon als hobby na zijn pensioen, kost hem inmiddels vier uur per dag. Hij doet wat hij kan vanuit zijn studeerkamertje zes hoog in Vlaardingen. Al maakt hij zich steeds bozer over het ‘elitaire gedrag’ van werkgevers.

Vanwaar de mismatch tussen vacatures en ouderen?

,,Werkgevers moeten echt veranderen. Ze willen wo’ers voor een mbo-functie en beginnen al te piepen bij kandidaten van 40 jaar. Vind je het gek dat al die vacatures dan open blijven staan? Daarnaast blijft men denken dat ouderen ziekelijker zijn, de werkdruk niet aankunnen en niet meekomen met de jonge garde. Terwijl ouderen juist zorgen voor balans tussen de jonge honden met al hun ideeën. Ze zien het grotere plaatje.’’

Ligt het alleen aan de werkgevers?

,,Een deel ligt ook aan de werkzoekenden: dan hebben ze een slecht afgesneden foto uit de kroeg als profielafbeelding, staat hun pagina vol taalfouten of gebruiken ze niks zeggende termen als ‘ik ben een creatieve duizendpoot en een echte people manager’. Daar ga je de oorlog niet mee winnen. Je moet jezelf verkopen.’’

En gebrek aan opleiding?

,,Het punt is dat veel ouderen functioneren op hbo-niveau door hun jarenlange ervaring, maar ze hebben geen diploma. Daar wordt men tegenwoordig op afgerekend. Dan kom je niet ver met je MULO en typediploma. Die focus op papiertjes zet potentieel goede werknemers buiten spel.’’

Mes schat dat zo’n 10 procent van zijn oproepen leidt tot een baan. En het kan snel gaan. Van de week kreeg hij nog een bedankje van een 62-jarige die als allerlaatste poging hem benaderde. Tien dagen na de oproep was het contract getekend bij een nieuwe werkgever.

Sommigen hebben een extra zetje nodig. Die verwijst hij door naar de jobcoaches, cv-ateliers of psychologen in zijn netwerk. ,,Ik wil zelf niet gaan kloten van de koude grond.’’

De deurbel gaat. Een doos met twee flessen Vintage Port - zijn favoriet - van Gall & Gall. Van een recruiter gekregen. Voor elke gevulde vacature één. ,,Die kunnen bij de andere veertig in de bergruimte. Heerlijk bij een stukje kaas of paté.’’

Deze 50-plussers zoeken een baan

'Ik spreek 5 talen'

Wie: Maureen van der Velden (58)

Opleiding: Schoevers en hbo Tolk-Vertaler Engels

Werkzoekende sinds: september 2017

Was: directiesecretaresse en reisleidster

Wil: dynamische baan als managementondersteuner

,,Het is me gebeurd dat een man overleed tijdens een busreis. Zat ik in Athene met een rouwende weduwe en 48 geshockte gasten. Bleek het hotel vol, dramde een touroperator om excursiegeld en had het ziekenhuis geen kopieerapparaat voor de overlijdensakte. Een gekkenhuis, maar ik regelde het.

Die ervaringen als reisleidster maken mij als directiesecretaresse uniek: ik ben empathisch, stressbestendig, organisatorisch sterk, spreek vijf talen en draai er mijn hand niet voor om ’s avonds nog even door te werken.

Meer dan honderd brieven heb ik verstuurd en ben misschien tien keer op gesprek gevraagd. Als ik perfect aansluit op de vacature zeggen ze dat ‘iemand met ervaring uit de eigen branche beter paste’. Ik heb energie voor tien en sta te trappelen om weer te beginnen.’’

'Ik regel alles'

Wie: Jos van Oijen (57)

Werkzoekende sinds: juni 2018

Opleiding: HTS Weg en Waterbouw

Was: 20 jaar werkzaam in de baggerwereld

Wil: verantwoordelijke baan bij een aannemer, liefst op een groter infrastructureel project

,,Vandaag kreeg ik nog een afwijzing. Ik zou niet genoeg in het IPM-model passen. Weet jij wat dat is? Natuurlijk hoor ik nooit letterlijk dat leeftijd een probleem is, maar ik heb het idee dat werkgevers liever een jong en kneedbaar type willen.

Na 20 jaar met hetzelfde bijltje hakken heb ik inderdaad een eigen zienswijze. Dat is ervaring. Mijn vorige baas stuurde me met een gerust hart naar India en Mexico voor miljoenenprojecten. Ik regelde alles. Toen ik na jaren zei meer thuis te willen zijn, moest ik maar een andere baan gaan zoeken.

Ik werk hard, ga graag met mensen om en ben praktisch ingesteld. Als het moment komt dat ik echt stress krijg, ga ik ook op functies solliciteren buiten mijn vakgebied.’’

'Ik ben het liefst praktisch bezig'

Wie: Erik van der Heijde (57)

Werkzoekende sinds: juli 2016

Opleiding: HEAO

Was: marktonderzoeker en strategie-adviseur

Wil: commerciële baan in marketing/sales

,,Vernieuwing. De blik vooruit. Groeimogelijkheden zoeken. Daar word ik enthousiast van. Het liefst ben ik zowel praktisch als analytisch bezig. In de ontwikkelingsfase van een beademingsapparaat heb ik bijvoorbeeld droog marktonderzoek gedaan én weken op een ambulance meegereden.

Door een reorganisatie vloog ik er destijds met honderden anderen uit. Met drie studerende kinderen wordt het financieel langzaam wel pijnlijk. Daarnaast mis ik het contact. Als je niet werkt, sta je er toch buiten.

In Nederland wordt werkervaring minder gewaardeerd. Een geldkwestie denk ik. Ook daarom ligt mijn focus op Duitsland. Daar heb ik wel een aantal gesprekken gevoerd, maar bij gelijke geschiktheid kiezen ze toch voor een Duitser.’’

