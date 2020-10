Robots op afstand: ‘In theorie zou een topchirurg kunnen inloggen voor een operatie’

Video Niet de arts, maar robot Pepper vraagt of u last van diarree hebt

1 oktober NIMEGEN - Een robot die vraagt of u verkouden bent of last hebt van andere klachten die kunnen duiden op het coronavirus. Op de afdeling geriatrie in het Radboudumc krijgen patiënten binnenkort te maken met zorgrobot ‘Pepper’. Door het gebruik van zo'n sociale zorgrobot moeten artsen meer tijd krijgen voor hun patiënten.