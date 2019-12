Roger zegde zijn baan als directeur op en ging klussen in ruil voor carrièreadvies

Een ecologische boerderij beginnen, politieagent worden of toch in de farmacie blijven? Het zijn drie van de opties die Roger Friedrichs (47) uit Bodegraven het laatste halfjaar - al klussend - overwoog.



Nadat hij deze zomer zijn baan als algemeen directeur bij een farmaceut had opgezegd, begon hij als (gratis) klusjesman. Hij verfde, schoffelde en sloopte, in ruil voor een maaltijd en een gesprek met carrièreadvies. In 172 dagen stripte hij onder meer een boot, deed hij aan houthakken, tuinklussen, laminaat leggen en legde hij zelfs een nieuwe rand op een visvijver.