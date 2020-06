Roland redde zijn bedrijf met een gouden vondst: ‘In één maand draaide ik m’n jaaromzet’

video Onderzoek: thuiswer­ken goed voor welzijn, maar soms niet voor beoorde­ling

9 juni Thuiswerkers hebben minder last van tijdsdruk, komen minder in de knel met de balans tussen werk en privé en hun welzijn is hoger. Toch krijgen ze vaak een lagere beoordeling van hun leidinggevende. Dat blijkt uit onderzoek van Maral Darouei (28), die daar vandaag - vanuit huis - op promoveert.