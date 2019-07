Rolstoelbasketballers komen op kantoor om advies te geven over zitten

,,Tien jaar geleden stond de gemiddelde kantoormedewerker zeven keer per uur op, om bijvoorbeeld mappen of dossiers te pakken. Dat kostte steeds twee minuten, ongeveer tien minuten tot een kwartier per uur. Nu zit alles in de computer, niemand hoeft meer op te staan. We missen dat kwartiertje, dat is echt het verschil tussen nu en tien jaar geleden”, aldus fysiotherapeut en bewegingswetenschapper Wessel Breeuwsma, die in die rol betrokken is bij het project.