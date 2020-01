Rookhok op het werk verdwijnt: ‘Roken kan, maar niet meer op ons terrein'

Medewerkers van het ABN Amro-hoofdkantoor in Amsterdam moeten voortaan een eindje gaan wandelen als ze willen roken. Even snel op het binnenplein een sigaretje opsteken is er niet meer bij. ,,Roken kan’’, zegt een woordvoerder van de bank, ,,maar niet meer op ons terrein.’’ Meer grote ondernemingen en organisaties voeren zulk beleid; het rookhok op de werkvloer gaat eraan.

Verzekeraar Achmea verwijdert in het nieuwe jaar alle rookfaciliteiten van zijn terreinen en begint de campagne Achmea Rookvrij. Doel daarvan is een rookvrije generatie in 2040, zoals staat in het Nationaal Preventieakkoord. Daarin hebben de overheid en zeventig organisaties afspraken gemaakt om, onder meer, roken aan te pakken.

Pakje 20 euro

Frits van Dam, secretaris van de stichting Rookpreventie Jeugd, verklaart het succes uit de ijver van staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis. ,,Als het aan hem ligt, zou een pakje sigaretten al 20 euro kosten. In Engeland en Australië is namelijk al aangetoond dat het substantieel verhogen van de tabaksprijs echt leidt tot minder rokers.” De gemeente Amsterdam probeert sinds 2016 bij ambtenaren het roken te ontmoedigen met een rookverbod in een straal van twintig meter rondom het stadhuis. Eerder was de hoofdstad de eerste gemeente die expliciet tabaksontmoediging opnam in haar beleid. Het Trimbos Instituut voor verslavingszorg verbood in 2019 al medewerkers én bezoekers op het terrein te roken. ,,Wij vinden dat wij het goede voorbeeld moeten geven’’, zegt Marc Willemsen, wetenschappelijk directeur tabaksontmoediging. ,,Wij schenken ook geen alcohol bij de kerstborrel.’’ Wie nog rookt, krijgt bij Trimbos informatie over stoppen. Ook andere bedrijven bieden personeel stopcursussen aan, soms gratis.

Motivatie

Om te stoppen met roken is intrinsieke motivatie nodig, zegt Wendy van De Nesse, die bij Psymind rokers helpt. ,,Het begint altijd bij jezelf. Als rokers nog niet toe zijn aan stoppen, heeft het nog steeds niet veel zin hen uit het kantoor te verbannen.” Ook ABN Amro weet dat. ,,Als je thuis werkt, controleren we ook niet hoeveel sigaretten je opsteekt”, aldus een woordvoerder. ,,We kunnen niet voor mensen beslissen wat ze moeten doen.”



Dat grote bedrijven de strijd aanbinden met de sigaret, wil niet zeggen dat heel werkend Nederland rookvrij wordt. ,,Er is een groot verschil tussen witteboordenwerkers en mensen die praktisch werk doen”, aldus Van Dam, secretaris van de stichting Rookpreventie Jeugd. Dat komt mede door de werkomgeving, is de verklaring van stichtingsvoorzitter én longarts Wanda de Kanter. ,,Bouwvakkers werken bijvoorbeeld grotendeels buiten. Daar kun je niet over gaan als werkgever.’’



Sowieso roken laagopgeleiden meer dan gemiddeld. De Kanter: ,,Op de een of andere manier bereiken de maatregelen hen niet.” Van Dam: ,,Je krijgt een vervelende tweedeling in de maatschappij. Mensen die laagopgeleid zijn, roken meer en langer, met als gevolg dat ze gemiddeld zes jaar korter leven.”