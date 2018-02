Roosendaalse tweeling (23) klust bij op de catwalk

Jullie werden via instagram ontdekt. Dus jullie zijn zeker van die ijdeltuiten die de hele tijd selfies plaatsen?

Erwin: ,,Haha, welnee, dat valt wel mee. Ik kreeg wel vaker van dat soort berichten op instagram, of ik geïnteresseerd was in modellenwerk. Maar toen ik in september 2016 werd benaderd door New Generation in Amsterdam, was wel duidelijk dat het echt was. Dat was een groot bureau, met veel volgers. Toen dachten we: laten we het maar proberen, we zien wel hoe het loopt. Inmiddels zitten we trouwens bij DC Models in Etten-Leur.''

Oh, dus ze vroegen Wouter er ook meteen bij?

Erwin: ,,Ja, dat we tweeling zijn, is denk ik juist onze kracht. Dat blijft toch iets unieks. Ik denk niet dat we los van elkaar model zouden zijn geworden, van dit soort gezichten zijn er al zo veel.''

Photography 📸: @sunnyjagesar Mua: Dora Nieland #model #malemodel #dcmodels #shoot #scout #weareorangemodelmanagement #shooting Een foto die is geplaatst door null (@wezeltwins) op 12 Apr 2017 om 21:13 PDT

Maar dat is toch niet het enige? Niet elke tweeling wordt model.

Wouter: ,,Onze maten kloppen gewoon. Breedte, borst, heupen; daar moet je gewoon mazzel mee hebben. Je kunt er niet echt iets aan veranderen.''

Inmiddels liepen jullie zelfs in Ibiza over de catwalk voor tweeduizend man, verdient dat een beetje?

Wouter: ,,We krijgen een leuk bedragje, maar daar doen we het niet voor. Het is vooral heel leuk om mee te maken, het is gevarieerd werk. Reisje daarheen, shootje daar. Niet mis, toch? En het leukste is dat we het samen kunnen doen. Je hebt altijd een maatje bij je.''

Klinkt niet alsof de glamour jullie al naar het hoofd stijgt.

Erwin: ,,Dat gaat ook niet gebeuren, we zijn nuchtere gasten. De studie blijft ook prioriteit één voor ons. Ik studeer fysiotherapie, Wouter studeert automotive engineering (motorvoertuigentechniek, red.).''

En je bent natuurlijk druk met voetbal, bij NSV Nispen, maken ze in de kleedkamer wel eens opmerkingen over jullie modellenwerk?

Wouter: ,,Ja, zeker. Erwin is verzorger bij het team, dus als we dan binnenkomen, zeggen ze een beetje plagerig: 'och och, daar heb je de modellekes weer, hoor'. Maar het blijft altijd leuk bedoeld, nooit vervelend.''



Dat doen jullie dus ook al samen?

Erwin: ,,Ja, we zijn altijd al close geweest. Ik ben net een paar weken terug van m'n stage in Curaçao, daar heb ik 4,5 maand gezeten. Dat is het langste dat we uit elkaar zijn geweest. Ik was wel benieuwd of Wouter nog opdrachten zonder mij zou krijgen, maar dat waren er toch een stuk minder dan normaal. Een van ons mag dus niet zomaar stoppen, haha.''

Photography 📸: @sunnyjagesar Mua: Dora Nieland #model #malemodel #weareorangemodelmanagement #shoot #scout #newgenerationmodelmanagement #picoftheday #shooting #twins Een foto die is geplaatst door null (@wezeltwins) op 4 Jan 2017 om 2:47 PST

Wat staat er op de planning? Zit er een grote doorbraak aan te komen?

Erwin: ,,Die kans is natuurlijk klein. Maar het seizoen begint weer een beetje, dus we hopen wat leuke klussen te scoren binnenkort.''

Dus onze Beckham van de polder loopt dus voorlopig nog wel even in de Brabantse blubber?

Wouter: ,,Ja, we zien wel hoe het loopt. Het liefst doe ik het in de toekomst een beetje fifty-fifty met m'n gewone baan. Ik heb trouwens niet zo'n goede vrije trap als Beckham, hoor. Onze laatste man bij NSV neemt ze, die kan dat beter.''