RSI is nog steeds een (onderschat) probleem: ‘In één klap kon ik niks meer’

video Marco mag zich snelste glazenwas­ser van Nederland noemen

14 november Zwartwerkers, klanten die afgetroggeld worden en keiharde onderlinge concurrentie: Het vak van glazenwasser heeft een niet al te best imago. Het NK Snelglazenwassen in Houten moet helpen daar verandering in te brengen. ‘We doen gewoon ons werk en dat doen we met liefde.’