Salarisdip na WW-uitkering: managers gaan het meest achteruit in loon

Mensen die in de WW terecht komen, moeten in een baan daarna vaak genoegen nemen met een lager salaris. Maar er is hoop: de meeste mensen die binnen een jaar een baan vinden, verdienen na een jaar zelfs meer dan voordat ze werkloos raakten.

Het UWV deed onderzoek naar het effect van werkloosheid op het inkomen. ,,Een lager salaris kan een belemmering zijn om een baan te accepteren”, weet UWV-arbeidsmarktonderzoeker Menno de Vries. Gemiddeld verdienen mensen 2290 euro bruto voordat ze in de WW komen, dat neemt met gemiddeld 5 procent af als ze weer aan het werk zijn.

Niet-technisch beroep

Uit het onderzoek - waarbij werd gekeken naar mensen die in 2016 en 2017 in de WW kwamen - blijkt vooral dat mensen die langer dan een jaar in de WW zitten, er hard op achteruit gaan (21 procent). Deze groep is vaak ouder, heeft een hoger salaris, een niet-technisch beroep en had vaak een vaste baan. Deze groep is overigens een minderheid: vier op de vijf mensen vindt binnen een jaar werk en een op de vijf in het tweede jaar.

,,Het grootste inkomensverlies zien we bij managers”, aldus De Vries. ,,Dat is een beroepsgroep die steeds kleiner wordt en daarom zullen ze iets meer moeite moeten doen om een baan te vinden. Helemaal als ze hetzelfde loon willen behouden.” Managers die binnen een jaar werk vinden, leveren gemiddeld 9 procent van hun salaris in. Mensen die in een sector werken waar veel schaarste is – zoals de techniek of de logistiek – hebben meer geluk. Hun loonverlies is met 3 procent het kleinst.

Twee oorzaken

Het lagere salaris heeft twee oorzaken, zegt De Vries. ,,Het uurloon is lager en mensen werken gemiddeld minder uren dan voordat ze werkloos werden. Daarna zien we dat ze weer meer uren gaan werken voor een hoger loon, waardoor het salaris toeneemt.” Gemiddeld verdienen mensen nadat ze een jaar aan het werk zijn 2 procent meer dan voordat ze beroep moesten doen op de WW. Personen tot 40 jaar springen eruit: zij verdienen 5 procent meer.



,,Veel mensen vinden aanvankelijk een flexibele baan”, zegt De Vries. ,,Dan heb je gewoon wat minder zekerheid over het aantal uren dat je gaat werken. Een jaar later kunnen mensen vaak doorgroeien en dan neemt het aantal uren toe.” Ook tussen hoger- en lageropgeleiden is er een verschil: lageropgeleiden gaan er het minst op achteruit, maar een jaar later zijn hogeropgeleiden er juist meer op vooruit gegaan. ,,Lageropgeleiden blijven vaker flexibel werken, terwijl hogeropgeleiden sneller carrière kunnen maken”, ziet De Vries.

,,Voor de meerderheid van de werkenden zijn deze resultaten goed nieuws”, denkt De Vries. ,,Het is nooit leuk als je er in inkomen op achteruit gaat, maar we zien dat het een tijdelijke situatie is en dat de meeste mensen het verlies een jaar later hebben ingelopen.” De enige groep voor wie dat niet geldt zijn mensen die langer dan een jaar aanspraak moeten maken op de WW-uitkering. ,,Die zullen waarschijnlijk ook wel weer opkrabbelen, maar het verlies is eigenlijk te groot om binnen een jaar weer op het oude niveau terug te zijn.”

Gunstige tijd

Of de krapte op de arbeidsmarkt en het economische tij van invloed is op de resultaten, durft De Vries niet te zeggen. ,,Het is een gunstige tijd, dat zou kunnen meespelen. Of het loonverlies in minder goede tijden hoger is, durf ik niet te zeggen omdat dit de eerste keer is dat we dit hebben onderzocht.” Het UWV gaat het onderzoek de komende jaren herhalen om daar meer over te kunnen zeggen, aldus De Vries.

