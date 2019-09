Samira (36) is verzorgende IG: ‘Ik vind het heel lastig als jonge mensen overlijden’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Samira el Boubkari (36), verzorgende IG bij Haagse Wijk- en Woonzorg.

Hoe leg je op een verjaardag uit wat je doet als verzorgende IG?

,,Ik zeg altijd; ik ben een vliegende keep tussen een verzorgende en verpleegkunde, ik mag verplegen, maar ook verzorgen. Ik zit daar net tussen.’’

Dus eigenlijk ben je een soort van verpleegkundige?

,,Niet helemaal. Als verzorgende IG ben ik een niveau lager dan een verpleegkundige. Ik mag wel veel van dezelfde handelingen uitvoeren, zoals het aanbrengen van een katheter in de blaas.’’

Volledig scherm Samira el Boubkari © Privé-archief

Hoe zien je werkdagen eruit?

,,Mijn dagen zijn heel turbulent. Ik maak heel wat uren per week. Al maak ik het zelf ook wel druk. Ik ben van mezelf echt een regeltante en heel erg zorgzaam. Dat slaat wel een beetje door in mijn baan. Op dit moment werk ik in het woonzorgcentrum en kom ik ook bij de mensen thuis. Eerst werkte ik ook in het ziekenhuis, maar dat vond ik minder leuk, omdat mensen daar meer ‘een nummertje’ zijn.’’

Quote Ik ben van mezelf echt een regeltante en heel erg zorgzaam. Dat slaat wel een beetje door in mijn baan

Heb je dan wel genoeg variatie?

,,Jazeker, omdat ik met zoveel verschillende mensen in contact kom, zijn mijn dagen nooit hetzelfde. Ik werk met cliënten tussen de 20 en de 90 jaar. Ik zit in de terminale zorg en veel van die mensen zijn nog vrij jong. Dat is heel heftig.’’

Wat heb je daarvoor nodig, om met heel erg zieke mensen te kunnen werken?

,,Ik heb weleens gevraagd aan mijn leidinggevende: waarom krijg ik veel terminale cliënten? Toen kreeg ik te horen: ‘als jij er bent, dan gaat het niet over jou. Het gaat over de mensen. Je bent rustig en je luistert’. Dat vond ik een mooi compliment.’’

,,Verder moet je als verzorgende IG – en in de zorg in het algemeen – denk ik beschikken over een zorghart en inlevingsvermogen. Ik werk zelf heel erg op mijn gevoel. Onlangs verzorgde ik een jonge vrouw van 39, die inmiddels is overleden. Zij had overal pijn. Dan leg je iemand niet even op bed. Ik schuif dan heel rustig met mijn ogen dicht een kussentje onder de knie, of achter de rug. Ze zei: ‘het lijkt wel of je me aanvoelt’.’’

Zijn er ook dagen dat je je werk zwaar vindt?

,,Ja. Ik vind het heel lastig als jonge mensen komen te overlijden. Al is de terminale zorg ook iets waar ik zelf voor kies. Je kunt als verzorgende IG ook met ander soort cliënten werken. Maar als ik hoor dat ik toch nog iets heb kunnen betekenen voor de mensen, geeft me dat een goed gevoel.’’

Wat vind je het leukst aan je baan?

,,Dat zijn toch wel de mooie verhalen van oudere mensen over vroeger. Dat was zo'n andere tijd. Met mijn werk kom je heel dichtbij mensen. Dat kan resulteren in hele mooie gesprekken.’’

Quote Met mijn werk kom je heel dichtbij mensen. Dat kan resulteren in hele mooie gesprekken

Zie je je collega's veel op een werkdag?

,,In het woonzorgcentrum werk ik veel met collega's samen. Er is tekort aan personeel, dus we werken hard door met zijn allen. Af en toe zien we elkaar in de gang voor een snelle koffiepauze. Maar bij diensten bij mensen thuis wisselen we elkaar af. Dus dan ben ik vooral alleen met de cliënt en zijn familie.’’

Zou je een baan in de zorg aan anderen aanraden?

,,Ik denk dat bijna iedereen wel iets zorgzaams in zich heeft en zou kunnen werken in de zorg. Al heb je ook met poep, plas en spuug te maken. Dat ziet niet iedereen zitten. Het salaris kan ook wel wat beter, maar ik klaag niet.’’

Blijf je dit werk voor altijd doen?

,,Ja. Ik heb de beste baan, omdat ze bij me past. Ik kan in dit werk al mijn empathie en zorgzaamheid kwijt. Met alle respect voor mensen met een ander beroep, maar ik zie mezelf gewoon niet de hele dag achter de kassa of een bureau zitten.’’

Verzorgenden IG gezocht Net als Samira werken in de zorg, als verzorgende IG? Op Nationale Vacaturebank vind je tientallen relevante vacatures. We lichten er drie voor je uit: Haagse Wijk- en Woonzorg is op zoek naar parttime-collega's, die zorg verlenen aan de bewoners in een van hun woonzorglocaties. Vervolgopleidingen in de richting van EVV’er of verpleegkundige zijn mogelijk. Cliënten verzorgen in hun thuissituatie? Vierstroom Zorg Thuis in Lekkerkerk is op zoek naar een verzorgende IG, bij mensen thuis. Aafje Zorg in Rotterdam is op zoek naar een verzorgende IG, die ervaring heeft met PG-bewoners (mensen met een vorm van dementie). Je werkt in een compleet vernieuwd pand.

Of vul je e-mailadres hieronder in en krijg de leukste zorgbanen direct in je inbox:

Jaloersmakend, die ene collega bij wie alles wél lukt. Coach Charlotte van 't Wout weet hoe je daarmee omgaat: