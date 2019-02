Scandinaviërs en Britten azen op Nederlandse werknemers

Als gevolg van de sterk aantrekkende economieën en de toenemende vergrijzing binnen Europa is het voor bedrijven lastig personeel te vinden. Over de grens kijken wordt hierdoor aantrekkelijk, zo blijkt uit een rondgang onder de deelnemende buitenlandse bedrijven aan de EmigratieBeurs, die dit weekend plaatsvindt. De aanwezige buitenlandse bedrijven verleiden op deze beurs nieuwe Nederlandse werknemers met direct beschikbare banen, vaste contracten, verhuisvergoedingen, woonruimte, hulp bij het vinden van de juiste school voor de kinderen en taalcursussen.

Denemarken

Niet geheel toevallig wordt de beurs geopend door de Deense Minister van Werkgelegenheid, Troels Lund Poulsen. Hij hoopt de Deense vraag naar personeel en het Nederlandse aanbod bijeen te brengen. ,,Net als in andere landen is er in Denemarken een tekort aan gekwalificeerd personeel – tegelijkertijd zien we in andere Europese landen grote aantallen arbeidskrachten die werkloos zijn, zoals in Zuid-Europa. Ook zien we – bijvoorbeeld in Nederland - arbeidskrachten die een internationale carrière ambiëren.’’

Noorwegen, Finland en Zweden

De Scandinavische landen zijn erg actief op de EmigratieBeurs, blijkt uit de aangekondigde aanwezigheid ambassadeurs uit Noorwegen, Finland en Zweden. ,,Onder het thema ‘Emigration Express to Sweden’ worden Nederlanders aangezet om binnen zes maanden bij een Zweedse werkgever te beginnen. Gezocht wordt niet alleen naar de bekende gewilde groepen als ingenieurs, personeel in de gezondheidszorg en IT’ers, maar ook naar leraren, horecapersoneel, vrachtwagenchauffeurs, personeel voor de maritieme sector, en vakkrachten voor de bouw’’, aldus de organisatie.

Verenigd Koninkrijk

De krapte op de arbeidsmarkt is ook goed voelbaar in het Verenigd Koninkrijk, zegt Lennard van Otterloo. De Nederlander is sinds 2006 ondernemer in Londen. De zogenaamde ‘skills shortage’ is volgens hem altijd opgelost met flinke immigratie. ,,Een groot deel van het verplegend personeel en een kwart van de artsen komt bijvoorbeeld uit het buitenland omdat er lokaal te weinig worden opgeleid. Hetzelfde geldt voor banen in de techsector. Een beetje developer vinden in Londen is een drama’’, zegt Van Otterloo. Hij merkt dat het in Londen vrij normaal is dat een groot deel van je collega’s uit het buitenland komt. ,,Ook managers of HR-medewerkers komen vaak uit het buitenland en vinden het dus de normaalste zaak om mensen in te huren die ook uit het buitenland komen.’’

De Brexit maakt het volgens Van Otterloo allemaal niet beter. ,,Sinds het Brexit-referendum is die druk erger geworden. Het tekort aan verplegend personeel is sindsdien flink omhooggeschoten en ook developers kiezen nu liever voor Berlijn dan Londen. Nog voordat er officieel iets is veranderd zie je dat mensen zich minder welkom voelen en dus liever een ander land kiezen om carrière te maken.’’

Gewild

Uit onderzoek van NIDI blijkt dat ongeveer drie procent van de Nederlanders nadenkt over een vertrek naar het buitenland. Van deze groep van 510.000 mensen vertrekt jaarlijks 30 procent ook echt. De emigratie vanuit Nederland is in 10 jaar met 27 procent gestegen van 122.576 (2007) naar 155.370 (2018) per jaar. Belangrijkste redenen zijn de hoop op een betere kwaliteit van leven, meer rust, meer ruimte en een natuurlijke omgeving voor de kinderen - weg van de files, criminaliteit en de ‘huftermentaliteit’ in Nederland.

Nederlanders zijn gewild in het buitenland vanwege hun opleiding, talenkennis, flexibiliteit en ondernemingszin. Daarnaast is het bij veel buitenlandse werkgevers bekend dat veel Nederlanders in het buitenland willen werken.

Ondernemers

Naast werknemers zijn er ook ondernemers die hun biezen pakken en naar het buitenland vertrekken. Frits Bennink, directeur van de agrarische makelaar Interfarms, ziet steeds meer boeren vertrekken naar onder meer Duitsland en Denemarken. Bennink zegt op BoerenBusiness dat dit voor boeren hét moment is om dure grond te verkopen. Zeker omdat het voor hen steeds lastiger is om voldoende rendement te behalen op Nederlandse grond.

De Kamer van Koophandel krijgt wekelijks enkele tientallen meldingen van ingeschreven personen die naar het buitenland verhuizen. ,,Blijven er geen feitelijke activiteiten in Nederland bestaan, dan schrijven wij het bedrijf uit’’, zegt Dédé van Es van bij KVK. In veel gevallen is dus een nieuwe inschrijving in het vestigingsland noodzakelijk.