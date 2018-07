Schilder Arjo: 'Tarieven zijn weer terug op niveau van voor de crisis'

Werken in de bouwSchilder Arjo uit de Bosch (46) heeft gelukkig nooit zonder werk gezeten. Wel gingen z’n tarieven in de crisis omlaag. Nu zit hij weer op het oude niveau en heeft hij ook weer meer nieuwbouwprojecten, dat doet hij het liefste.

,,Ik heb twee keer gehad dat bouwprojecten niet doorgingen”, zegt Arjo uit de Bosch (46), die in Harderwijk zijn bedrijf Classico Schilders runt. ,,Dan moet je snel reageren en andere oplossingen zoeken. Ik heb wat dingen gedaan bij mij in de buurt, en dan kom je er toch nog aardig uit. Dat is ondernemen. Daar moet je op inspringen.” Stress had hij niet, hij had altijd al een buffer achter de hand. ,,Ik ben al bijna dertien jaar ondernemer en heb eigenlijk nooit iets te klagen gehad. Er zijn mensen die het veel zwaarder hebben gehad.”

Weinig nieuwbouwprojecten

Toch merkte Uit de Bosch de crisis in de bouw wel in zijn portemonnee. De tarieven gingen omlaag, hij moest harder werken. En er waren weinig klussen in de nieuwbouw, de sector waar hij het liefste werkt. ,,Er waren mensen die op het dieptepunt rond de 20 of 25 euro per uur zaten, dat heb ik gelukkig nooit gehad. Ik ben niet onder de dertig euro gezakt. Nu zijn de tarieven weer terug op het niveau van voor de crisis.”

Hij ging meer op zoek naar klussen. Deed ook ander werk – niet alleen in de nieuwbouw, ook in het onderhoud - en ging zelf op zoek naar werk in plaats van dat de klussen als vanzelf naar hem toe kwamen. ,,Nu is het qua energieniveau weer relaxter”, zegt hij.

Quote Toen ik begon, was er veel werk. Toen waren er ook elektri­ciens die deden of ze konden schilderen Arjo uit de Bosch

Kaf van het koren

Volledig scherm © bram petraeus ,,Ik denk wel dat door de crisis het kaf van het koren gescheiden is”, zegt Uit de Bosch. ,,Toen ik begon, was er heel veel werk. Toen waren er ook elektriciens die deden of ze konden schilderen. Maar dat ging helemaal niet. Dat soort mensen zijn nu wel weg, kwaliteit heeft het overleefd.” Zelf denkt het ook dat het hem scherp houdt. ,,Ik hou er nu meer rekening mee. Mijn netwerk is groter en ik hecht waarde aan een goede verstandhouding met mijn opdrachtgevers. Als je goed werk levert, komen ze ook wel in slechte tijden”, ervaart hij.



Desondanks zou er wel een beter vangnet moeten komen. ,,Als het goed gaat, staat de belasting op de stoep. Als het minder gaat, is er niets. Voor mij was het niet nodig, maar sommige gasten moesten buiten Nederland werk zoeken. Daar zou ik wel betere oplossingen voor kunnen verzinnen.”

Mooi werk

Uit de Bosch geniet van het werk, nog steeds. ,,Vanwege de buitenlucht ben ik hiermee begonnen”, zegt hij. ,,Het is rustig, een muziekje erbij aan. Af en toe slap lullen. Voor de files uit naar werk toe rijden en weer op tijd terug. Soms begin ik om zes uur. Dat is lekker hoor, daar wen je aan.” ’s Zomers doet hij veel buitenwerk, in de winter meer binnen. Hij is net begonnen op een nieuwbouwproject. ,,De opdrachtgever zei: als je goed je best doet, dan kun je de komende jaren hier aan het werk. Dat is goed nieuws voor mij. Bovendien denk ik dat de tarieven de komende tijd zullen stabiliseren en nog een beetje stijgen ook”

Over deze serie



Vakmensen in de bouw kunnen weer ademhalen. Er wordt weer gebouwd en geïnvesteerd en dat betekent dat de meeste zelfstandigen na jaren van crisis hun tarieven omhoog kunnen gooien.



Het aantal zelfstandigen in de bouw trekt aan. Tussen 2010 en 2017 groeide het aantal ondernemers van 200.000 tot 218.000 (9 procent groei). Voor de komende twee jaar wordt een verdere toename verwacht, tot 234.000 in 2019, becijferde het UWV vorige maand.



Uit een enquête van brancheorganisatie Zelfstandigen Bouw blijkt dat 60 procent van de zzp’ers de tarieven dit jaar heeft verhoogd met gemiddeld 2 tot 4 euro ten opzichte van vorig jaar. 45 procent van de zelfstandigen zat in januari van dit jaar op een uurtarief tussen de 35 en 40 euro, blijkt uit datzelfde onderzoek.