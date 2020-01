Schoenontwerpster Zeynep (29) wil wereld veroveren met torenhoge pumps voor mannen

videoDe zool is breder, de enkelbandjes zijn groter en de hak kan twee keer zoveel gewicht dragen: schoenenontwerpster Zeynep Dag (29) mag sterren als Rihanna al tot haar klantenbestand rekenen en verwacht met haar nieuwe mannenpump een gat in de markt te hebben gevonden.

De schoenontwerpster uit Eindhoven ontvangt steeds vaker bestellingen van dragqueens uit Amerika. Ook veel bekende mannen kloppen bij haar aan. Voorheen moest ze hen vrouwenmodellen opsturen. En ja, dat onder een zwaarder gewicht een fragiele stilettohak eerder afbreekt, is dan te verwachten. Dag wilde dat voorkomen en maakte van vijf bestaande modellen ook een mannelijke versie. ,,Als vrouwen in mannenkleding kunnen lopen, mogen mannen toch ook hakken aan? Het is een soort fuck you naar de standaard.”

Raar

Vanaf deze maand worden de herenmodellen - met torenhoge hakken - verkocht bij Alzúarr, het schoenmerk van de ontwerpster. Van standaarden heeft ze nooit gehouden. Op school was ze al anders dan anderen. Ze droeg altijd korte jurkjes of rokjes, gecombineerd met een paar hoge hakken. Mensen vonden dat raar en maakten er opmerkingen over. ,,In het begin trok ik me veel aan van dat commentaar. Ik ging me zelfs ‘normaal’ kleden. Maar toen besloot ik te zijn wie ik ben. En sinds ik dat doe, heb ik zoveel bereikt”, aldus Zeynep Dag.

Kracht uitstralen

Haar luxe schoenenmerk is nu een kleine drie jaar op de markt. De collectie bestaat uit chique, hoge hakken. Met de schoenen wil ze kracht uitstralen. ,,Ieder mens heeft kracht nodig om door te gaan. Sommigen halen die uit het geloof of de natuur, ik haal die uit hoge hakken”, zegt ze. ,,In de Arabische Emiraten lopen vrouwen vaak in boerka of nikab en kunnen daarom alleen hun schoenen laten zien. Die gebruiken ze om zich te onderscheiden. De opvallende stiletto’s van Alzúarr zijn daardoor erg populair daar.’’

Dag ontwerpt niet voor de minsten, wat ook te zien is aan de prijzen van haar muiltjes. Het goedkoopste paar begint bij 350 dollar. Schoenen met Swarovski-steentjes of bladgoud zijn verkrijgbaar vanaf 2000 dollar. Ze praat in dollars, omdat haar klanten grotendeels niet-westers zijn. Zo mag ze zangeres Rihanna al vanaf het begin een trouwe klant noemen.

Voor de klas

Ondanks dat ze het zo druk heeft, is ze een jaar geleden een particuliere school gestart, de Business and Fashion Academy in Eindhoven. Mode en ondernemerschap komen hier samen. Zelf staat ze ook voor de klas. Binnenkort gaat de school verhuizen, omdat de ruimte te klein wordt voor het groeiend aantal aanmeldingen. Dag behaalde twee bachelors en een master in kunstgeschiedenis en gaf les bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten en het Sint Lucas.