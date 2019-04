Scholieren succesvol met sesamreep: ‘We spraken al met Tony’s Chocolonely en Disney’

The B-bar is net een echte onderneming. Zonder kantoor, maar met een pitch, reclamevideo, aandeelhouders en een ondernemingsplan. Juliette Oomen (16) is directeur en Marnix Sweegers (16) is op de hoogte van de financiën. Samen met Ties van Helvoort (17) en Maryse Kiewiet (15) vormen ze een team. Alle vier zijn leerling van het Onze Lieve Vrouwe Lyceum in Breda.

Honing

Het gaat om een biologische sesamreep, verpakt in een milieuvriendelijke wikkel. Die bestaat uit bloemenzaadjes. Je hoeft het papiertje alleen maar in de aarde te leggen en nat te maken. Uit de wikkel groeien bloemen die bijen aantrekken en in de repen zit honing die ervan afkomstig is. Oomen: ,,Het verhaal erachter is dat we iets wilden doen tegen de hoge bijensterfte. Want bijen zijn belangrijk voor de mens.’’

Het idee viel niet uit de lucht, veel onderzoek ging eraan vooraf. ,,Toen kregen we nog problemen zoals de houdbaarheidsdatum van de repen’’, zegt Sweegers.

Ondernemender

Die tegenslagen horen bij het traject, vindt docent Patrick van den Berg van het traject International Business College van het Onze Lieve Vrouwe Lyceum. ,,We willen leerlingen geen ondernemer maken, maar ondernemender.’’

De lessen bestaan uit workshops en uitjes. Laatst raakte The B-bar in gesprek met een manager van Tony’s Chocolonely. Sweegers: ,,Hij was zo enthousiast dat ze waarschijnlijk repen willen voor het personeel bij de lunchpauze. Ook hadden we een speeddate met Disney in Hoofddorp. Die dachten mee met het verhaal achter ons product.’’ De repen zijn spoedig zelfs te koop bij Dille & Kamille in Breda.

Eerste prijs

The B-bar deed afgelopen week mee met de landelijke wedstrijd van stichting Jong Ondernemen. Ze vielen daar vrijdag niet een- maar tweemaal in de prijzen. In de Jaarbeurs in Utrecht ontvingen de havo 4-leerlingen de Disney-prijs voor het meest innovatieve product, en de hoofdprijs voor beste junior company. Juliette Oomen: ,,De dag verliep super en we hebben met ons standje veel sesamrepen verkocht. Wel viel het ons op dat de concurrentie erg goed was voorbereid; een bedrijf had zelfs een mobiel pinapparaat mee. We waren zo onder de indruk van alle finalisten dat we niet op de eerste plek rekenden.’’

