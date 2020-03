Schrappen vliegverkeer Amerika zet reisbranche onder druk: ‘9/11 was maar een oefening vergeleken hierbij’

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan legt President Trump al het personenverkeer vanuit Europa naar de VS vanaf vrijdag middernacht voor dertig dagen stil. Maar wat doe je als ondernemer met een reisbureau gespecialiseerd in Amerikavakanties? Doets Reizen is goed voorbereid, aldus CEO Elske Doets.

,,Hier kun je niet op voorbereid zijn, maar wij zijn, omdat sentimenten veranderden, al wel sinds twee weken aan het meebewegen met de klant,” vertelt Elske Doets, ceo van Doets Reizen. ,,We hebben als bedrijf ook 11 september meegemaakt en ervaring met extreme situaties in onze branche, maar dat was nog maar een oefening als we zien wat er nu gebeurt. Toen zaten we na tien dagen overigens alweer op een normaal boekingsniveau met een heldere aanpak waarbij we de klant centraal stelden. Dat doen we ook nu.”

,,Het is een heftige maatregel van Donald Trump, waarmee hij in elk geval zijn adagium America First duidelijk bevestigt. Over het thema leiderschap en Donald Trump is veel te zeggen. Hij stelt zich hier wel sterk op, wetende ook dat het schadelijk is voor de economie. De aanpak hier is vooralsnog softer, maar: wat is wijsheid?”

Duidelijk scenario

Sinds de bekendmaking van de maatregel-Trump draait het bedrijf van Doets volgens een duidelijk scenario. ,,Wij benaderen de nieuwe situatie vanuit vier groepen klanten. Allereerst de groep reizigers die nu in de VS is en voor wie het onduidelijk is hoe zij terug gaan komen. United Airlines bijvoorbeeld, waar wij veel mee werken, weet nog niet hoe dat aangepakt gaat worden.”

,,Dan is er een tweede groep reizigers die de komende maand zouden afreizen en voor wie we dat kunnen verplaatsen of als ze dat niet willen, annuleren. ANVR en het Calamiteitenfonds hebben hier echter nog geen beleid op. Het is formeel geen calamiteit wat er nu gebeurt en als we nu naar de adviezen van Buitenlandse Zaken over corona kijken, dan zien we dat de VS groen gekleurd is vanwege het lage aantal coronagevallen daar.”

Zomermaanden

,,Uit de derde groep, die tussen 13 april en 14 mei naar de VS reist, kunnen vragen komen en die zijn we in kaart aan het brengen. Vervolgens is er groep vier die na díe periode de vakantie gepland heeft. Zo’n 70 tot 80 procent van onze klanten reist in de zomermaanden.”

,,Natuurlijk, mensen hebben veel vragen, de telefoon hier staat roodgloeiend, de mailbox loopt vol. De angst die gecreëerd wordt, gevoed door de media, is schadelijk maar mensen zijn ook heel veerkrachtig. Ik maak mij geen zorgen voor de langere termijn. Doets Reizen bestaat 39 jaar en heeft meerdere stormen doorstaan. We zijn heel lean and mean, gefocust op de klant, en nu dus ook.”

Quote Natuurlijk, mensen hebben veel vragen, de telefoon hier staat roodgloei­end, de mailbox loopt vol Elske Doets

Schiphol

De Amerikaanse maatregel gaat grote impact hebben op Schiphol, reageert een woordvoerder van de luchthaven. ,,Er gaan veel vluchten van en naar de Verenigde Staten. Veel reizigers gaan dit voelen.”

Schiphol gaat vandaag inventariseren welke gevolgen het besluit van de Amerikaanse president precies heeft. Hiervoor wordt ook overleg gevoerd met luchtvaartmaatschappijen die op de VS vliegen, zoals KLM. Ook Delta en Norwegian Air vliegen vanaf Schiphol op de Verenigde Staten.