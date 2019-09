Schrikbarend veel laaggeletterden in schoonmaakbranche, bouw en industrie

Volgens het rapport heeft vooral de schoonmaakbranche te maken met medewerkers die slecht kunnen lezen en schrijven: daar is 40 procent van de medewerkers laaggeletterd. De sector wordt op de voet gevolgd door de bouw en industrie, waar 37 procent slecht kan lezen en schrijven. Bovendien blijkt dat 44 procent van de medewerkers in de schoonmaakbranche moeite heeft met rekenen, schrijft De Ondernemer op hun site .

Taak voor werkgevers

Door laaggeletterdheid van personeel kunnen onveilige situaties ontstaan. Bijvoorbeeld als medewerkers etiketten of geschreven instructies niet begrijpen. Volgens de Stichting Lezen & Schrijven is het ook de verantwoordelijkheid van werkgevers om goed met laaggeletterdheid om te gaan, bijvoorbeeld door leertrajecten op te zetten.

Schaamte en laaggeletterdheid

Volgens Vonhof is het de beste methode om personeel hier heel actief op aan te spreken, ook al kan het een onderwerp van schaamte zijn. ,,Je bevestigt die schaamte juist als je eromheen gaat praten, het is dus zaak om daar niet aan toe te geven.’’

HR-directeur, Marco Gramser van schoonmaakbedrijf CSU vertelt dat dit bedrijf laaggeletterd probeert tegen te gaan door het aanbieden van cursussen. ,,Je bereikt daarmee echter niet iedereen, want niet alle medewerkers melden zich aan.’’ Visueel opleiden is nog laagdrempeliger. Via e-learning en virtual reality kunnen medewerkers instructies krijgen.

Cijfers te negatief

Met 122 nationaliteiten in het eigen bedrijf erkent Gramser dat taalvaardigheid een aandachtspunt is in de schoonmaakbranche, maar hij herkent zich niet in de cijfers van Stichting Lezen & Schrijven. ,,Je hoeft niet hoogopgeleid te zijn om schoon te maken en het is wel zo dat deze branche daardoor een meer kwetsbare doelgroep aantrekt. Maar de cijfers die ik nu hoor zijn wel erg negatief.’’