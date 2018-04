Secretaresse van het Jaar: 'Koffie halen of kopietje maken doen we niet meer'

Het aantal secretaresses neemt al een tijdje af, blijkt uit cijfers van het CBS. Vijftien jaar geleden waren er nog 98.000 secretaresses (waarvan 4.000 mannen). Afgelopen jaar was hun aantal gehalveerd. Wel kwamen er iets meer directiesecretaresses: dat zijn er nu 115.000 ten opzicht van 110.000 in 2003. Hoe dan ook: de toekomst is niet al te rooskleurig voor de beroepsgroep met de verdere digitalisering. Zijn ze nog wel nodig? We spraken met de Secretaresses van het Jaar (2016, 2017 én 2018) over wat zij vandaag verwachten én hun tips om onmisbaar te blijven.

Jolanda Maasakkers (37) is dinsdagavond verkozen tot Secretaresse van het Jaar 2018. Ze zit bijna 20 jaar in het vak en werkt als directiesecretaresse bij SDK Vastgoed (VolkerWessels) in Eindhoven.



Wat betekent Secretaressedag voor jou?



,,Ik vind het een hartstikke mooie dag. Als secretaresse heb je een verbindende rol in het bedrijf, maar je acteert altijd in de coulissen. Nu sta je zelf een keer in het zonnetje. Dat ik ook nog gekozen ben tot Secretaresse van het Jaar, vind ik heel bijzonder. De verkiezing wordt al voor de 33ste keer gehouden. Ik weet nog dat ik als beginnend secretaresse erover hoorde en best onder de indruk was. Ik dacht toen: als je dat wordt, moet je wel wat kunnen."

Jolanda Maasakkers, Secretaresse van het Jaar 2018

Wat krijg je het liefst op Secretaressedag?



,,Je krijgt weleens een bos bloemen, of een bon om zelf een cadeau te kiezen, maar daar gaat het mij niet om. Ik ben vooral blij met de waardering die ik krijg voor mijn werk, ook op andere dagen trouwens.''



Beste tip voor vakgenoten?



,,Mede door de digitalisering is het vak veranderd: koffie halen of een kopietje maken doen we niet meer. Maar de secretaresse blijft een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Leer meedenken in de bedrijfsprocessen, blijf je bijscholen en durf dingen naar je toe te trekken.''

Kelly Moerbeek (46) was Secretaresse van het Jaar 2017 en droeg deze week het stokje over. Ze werkt bij Nationale-Nederlanden en heeft 26 jaar ervaring in het vak.

Wat betekent Secretaressedag voor jou?

,,Als je net begint als secretaresse is het natuurlijk een geweldige dag en ontzettend leuk om in het zonnetje te worden gezet. Ik vind het zelf vooral belangrijk om gedurende het jaar waardering te krijgen en dat ze dan ook laten blijken dat ze blij met jou zijn. Het is heel leuk dat er aandacht aan wordt geschonken, maar het moet een combinatie zijn."

Wat krijg je het liefst op Secretaressedag?

,,Soms krijg je bloemen, soms mag je een tijdschrift uitkiezen, soms zijn het chocolaatjes. Sommige collega’s van wie ik niet de secretaresse ben, zeggen op zo’n dag dat ze koffie voor me halen. Vooral als geintje natuurlijk. Het gaat mij vooral om de waardering. Je doet het uiteindelijk met het hele team."

Beste tip voor vakgenoten?

,,Je wordt als secretaresse tegenwoordig veel meer betrokken bij wat er speelt. We doen niet alleen secretariële taken, maar maken echt onderdeel uit van een team. Je wordt gevraagd om mee te denken en bij te dragen. Mijn belangrijkste advies daarbij: je moet gewoon jezelf blijven. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Als je jezelf ergens niet fijn bij voelt, werkt dat niet. Wees eerlijk als je dingen niet snapt of begrijpt, er is altijd iemand die iets wil uitleggen of helpen. Uiteindelijk komt dan alles goed."

Volledig scherm Kelly Moerbeek: ,,Je wordt als secretaresse tegenwoordig veel meer betrokken bij wat er speelt. We doen niet alleen secretariële taken, maar maken echt onderdeel uit van een team.'' © Privéarchief

Anja Cox (50) is managementsecretaresse bij Yes We Can Clinics en heeft 31 jaar ervaring in het vak. In 2016 werd ze Secretaresse van het Jaar.

Wat betekent Secretaressedag voor jou?

,,Ik ga maar gewoon eerlijk antwoord geven: die hele dag zegt mij eigenlijk niet zoveel. Het is natuurlijk superleuk om aandacht te krijgen, maar het wordt nu zo’n verplicht dingetje. Af en toe een compliment door het jaar heen, zegt mij veel meer. In eerste instantie wilde ik ook niet meedoen aan de verkiezing Secretaresse van het Jaar, omdat ik niet zo nodig op de voorgrond hoef, maar ik ben blij dat ik toch heb meegedaan. Het was een bijzonder leuk jaar, waarin ik verrassende gesprekken en inspirerende ontmoetingen heb gehad.”

Wat krijg je het liefst op Secretaressedag?

Lachend: ,,Ik roep altijd heel hard dat ik niets hoef. Maar als ik echt iets moet zeggen? Dan krijg ik het liefst een compliment. Of een lekker gebakje, daar is ook niets mis mee.”

Beste tip voor vakgenoten?

Volledig scherm Anja Cox (50): ,,Als je met de tijd meegaat, blijf je een aanwinst voor het bedrijf." © ADR ,,Volgens mij is het heel belangrijk om open te staan voor nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Alleen zo kun je een volwaardige gesprekspartner blijven voor de persoon die je ondersteunt. Ik zit al 31 jaar in het vak en heb het beroep zien veranderen. De tijd dat je met een papieren agenda aan het bureau van de directeur zat, is voorbij. Je moet jezelf blijven prikkelen door cursussen te volgen en mee te gaan met nieuwe technieken, bijvoorbeeld op ICT-gebied. Die ontwikkelingen gaan zo razendsnel, als je dat niet bijhoudt loop je achter. Zo hou je het voor jezelf uitdagend, ook na 31 jaar. Als je met de tijd mee gaat, blijf je een aanwinst voor het bedrijf.”