Seksueel overschrijdend gedrag manager ‘net niet genoeg’ voor ontslag

Een 58-jarige regiomanager uit Zutphen, in dienst bij schoonmaakbedrijf Asito, heeft met succes zijn ontslag bij de rechter aangevochten. De man was eerder door het bedrijf uit Almelo op staande voet ontslagen, omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover twee vrouwelijke collega’s.

Aanleiding voor het ontslag zijn klachten van twee vrouwelijke medewerkers van het bedrijf. Een van de vrouwen heeft tegen een leidinggevende verteld dat de man vorig jaar ‘veel om haar heen hing.’ Hij legde regelmatig een hand op haar been en sloeg een arm om haar heen. De man nam de vrouw mee uit eten of ging een dag met haar weg. De man stuurde haar bloemen en apps waarin hij privéfoto’s met haar deelde. ‘Dit alles was tegen haar zin’, stelt Asito in de ontslagbrief die de man in juli kreeg.

Verliefd

Een andere vrouw heeft soortgelijke ervaringen. Tegen haar heeft de man gezegd dat hij verliefd op haar is en hij heeft geprobeerd haar te kussen. ‘Deze gedragingen waren ook tegen haar zin’, stelt de werkgever in de brief aan de Zutphenaar. De handelwijze van de man is volgens het Almelose bedrijf ‘ernstig verwijtbaar’ en volgens Asito reden voor ontslag op staande voet.

‘Voor Asito bv is de betrouwbaarheid en integriteit van haar medewerkers essentieel, zeker als het gaat om medewerkers die, net als u een voorbeeldfunctie bekleden. U heeft er echter blijk van gegeven niet aan deze waarden te voldoen door misbruik te maken van uw leidinggevende positie jegens vrouwelijke collega’s die zich in een afhankelijkheidsrelatie jegens u bevinden en manipulatief gedrag jegens hen te vertonen’, staat in de ontslagbrief.

‘Onschuldig’

De man tekende bezwaar aan tegen het ontslag, de zaak is vorige maand behandeld door de kantonrechter van de Rechtbank Overijssel. De ontslagen manager ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de gedragingen zoals de vrouwen beweren. De onderbouwing in de brieven ontbreekt, stelt de jurist van de man. De beschuldigingen zijn bovendien anoniem geuit. De Zutphenaar stelt dat hij geen gelegenheid heeft gekregen om zich te verdedigen. De man wil een vergoeding van 168.776 euro, een schadevergoeding van 27.132,69 euro en een transitievergoeding van 84.388 euro. De bedragen zijn gebaseerd op het bruto maandsalaris van 7135,49.

Seks

Tijdens de rechtszaak worden meer verklaringen van medewerksters van Asito overlegd. Een medewerkster van Asito beschrijft dat ze op een gegeven moment alleen met de man in een ruimte was. Daar vertelde hij onverbloemd hoe hij met een vrouwelijke collega seks had gehad en dat met haar ook wel zou willen.

De kantonrechter vindt het gedrag van de man grensoverschrijdend, maar ‘net niet genoeg’ voor ontslag op staande voet. ,,De contacten waren bovendien tot op bepaalde hoogte wederzijds”, stelt de rechter. De rechter vernietigt daarom het ontslag op staande voet. De arbeidsovereenkomst is inmiddels wel ontbonden sinds 1 oktober.