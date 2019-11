Serdar heeft een luxe kapperszaak op wielen: ‘Een ondernemer zei laatst dat ik zijn redding was’

Tetik is geboren en getogen Rotterdammer en begon op zijn negentiende een herenkapsalon in zijn woonplaats. Sinds een maandje is hij ook vaak onderweg om te knippen. Met zijn luxe kapsalon op wielen gaat hij naar klanten toe.



,,Veel van mijn klanten laten zich graag wekelijks knippen”, vertelt Tetik. ,,Voor succesvolle ondernemers kost dat al snel te veel tijd. Naar de kapperszaak gaan, een parkeerplek zoeken, de stoel in, geknipt worden en door.” Als tijd geld is, wordt naar de kapper gaan duur, bedacht Tetik.



Hij ging denken over knippen op locatie en overlegde met familie, vrienden en klanten. Wat zou de comfortabelste en fijnste manier zijn om je te laten knippen? Hij besloot een luxe bus te laten ombouwen en die van alle gemakken te voorzien.