Serieus probleem: komende tijd 100.000 mensen nodig in de horeca

Dat blijkt uit een arbeidsmarktmonitor van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN). In 2019 zijn er 16.000 koks nodig en dat aantal zal oplopen tot 17.800 in 2025. Per jaar komen er maar drieduizend vanuit opleidingen de arbeidsmarkt op. Ook in de bediening wordt naarstig gezocht naar nieuw krachten: per jaar verwachten ze 60.000 tot 67.000 medewerkers nodig te hebben.

De organisaties denken dat ondernemers moeten inzetten op drie dingen: het behoud van medewerkers door goed werkgeverschap, samen met het onderwijs zorgen voor een grotere instroom en het bieden van opleidingsmogelijkheden. ,,De sleutel ligt de komende jaren in het langer vasthouden van onze mensen", aldus Robèr Willemsen, voorzitter van de KHN en zelf horeca-ondernemer. ,,Het inwerken van nieuwe mensen kost veel energie.” De helft van de werknemers in restaurants en de fastservice (plekken waar je snel iets kunt eten, onder meer fastfoodrestaurants) is jonger dan 25 jaar, 64 procent is onder de 35.

In gesprek

De voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland pleit er voor dat ondernemers in gesprek gaan met hun personeel over wat zij van hun werk en loopbaan verwachten. Het bespreken van de arbeidsvoorwaarden is daar onderdeel van. ,,Uit ervaring blijkt dat veel mensen de horeca heel erg leuk vinden, maar dat het voor mensen met een gezin het bijvoorbeeld minder goed uitkomt om te werken in de weekenden of de avonduren”, aldus Willemsen. ,,Het zit hem dan niet alleen in het salaris of andere werktijden, maar ook in mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.” Je kunt hogerop als manager, maar er zijn ook mogelijkheden om je te verdiepen: bijvoorbeeld een opleiding tot sommelier.

Sommige mensen gaan vanwege de ongunstige werktijden als zelfstandig ondernemer aan de slag. Horeca-platform Temper, waar opdrachten worden aangeboden, ziet een toename in het aantal registraties. Begin dit jaar waren er al 70.000 mensen geregistreerd op het platform.

Lijkt jou het wat om te werken in de horeca? Wie weet zijn deze bijzondere horeca-functies iets voor jou. De TT in Assen zoekt bijvoorbeeld biertappers en verkopers, ook de Keukenhof zoekt medewerkers voor de restaurants in het bloemenpark. Hou je van kip? Dan kun je misschien terecht in The Roast Bar in Amsterdam, koffieliefhebbers kunnen barista worden in Utrecht en hou je van een malse stukje vlees? Biefstuk-restaurant Loetje zoekt mensen voor in de keuken in de (nieuwe) vestiging in Den Haag. Liefhebber van de Franse keuken? Dan kun je in de bediening werken op deze Franse camping. Voor de wijnliefhebbers: dit Amsterdamse restaurant zoekt een sommelier.