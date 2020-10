‘Sigarenvrouwtje’ (89) vlak voor pensioen dupe van babbeltruc: ‘Maar ik ben niet bang’

video Einde van een tijdperk: het 'sigaren­vrouw­tje' van bijna 90 jaar stopt

13 oktober Na 65 jaar zet Jeanne Habraken van Tabakspeciaalzaak C. Habraken in Aalst er een punt achter. Ze wordt 90 jaar en hoewel de wil om door te gaan er nog steeds is, deelt haar lichaam die puf niet meer.