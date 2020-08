Simon Kuper werkt al 22 jaar thuis: ‘Een kantoor is een onmenselijke plek’

Begin januari 1995 trok ik een nieuw pak aan, en nam ik de Londense underground naar het kantoor van mijn werkgever, de zakenkrant The Financial Times. Mijn eerste baan was tevens mijn eerste kennismaking met het kantoorleven. Al gauw stond ik versteld van de inefficiëntie: de hele dag leidden collega’s elkaar af met roddels, flirts, gezeur over de baas, zinloos vergaderen, en klachten over het verkeer. Ze dachten: ik moet hier toch acht uur per dag zitten, want de werkgever wil me in het oog houden, dan ga ik in elk geval lol trappen. Ik vond het gebouw een onmenselijke omgeving: iedereen droeg formele kleren, de ramen gingen niet open, het eindeloze zitten schaadde de gezondheid, en in de winter was mijn contact met daglicht beperkt tot de twee minuten waarin ik ’s ochtends naar de metro liep.