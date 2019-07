Simone (27): ‘De ene helft van de winst zet ik apart, van de andere helft doe ik iets leuks’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Simone (27), projectleider bij een communicatiebureau. Ze werkt 24 uur per week in loondienst. Daarnaast werkt ze drie dagen in de week als zelfstandig ondernemer, waarbij ze bedrijven adviseert als leerexpert.

Wat verdien je?

,,Bij het communicatiebureau verdien ik op basis van 40 uur 3000 euro bruto. Ik werk 24 uur, dus dat is 1800 euro bruto en ik hou daar 1600 euro netto van over. Ik geef mezelf elke maand 600 euro netto aan salaris vanuit mijn eigen bedrijf. Ik verdien meer, maar dat zet ik weg. Ik spaar een buffer voor de maanden dat het wat minder is.”

Blij mee?

,,Ik ben er heel blij mee, maar ik wil wel meer gaan verdienen. Ik heb bewust gekozen om ‘maar’ 600 euro naar mezelf over te maken. Ik werkte tot april fulltime in loondienst en verdiende toen 2200 netto per maand, dus ik was gewend om daarvan te leven. Het geld dat ik verdien uit mijn eigen onderneming zet ik weg op basis van het principe profit first.”

‘Profit first’, wat is dat?

,,Dat houdt in dat je als ondernemer als eerste je winst apart zet. Elk maand verdeel ik mijn geld in vier verschillende potjes: winst, salaris, belasting en kosten.”

Waarom kies je daarvoor?

,,Ik vind het belangrijk om overzicht te hebben. Met dit concept is het ook de bedoeling dat je elk kwartaal de helft van het potje winst op een aparte rekening stort en met de andere helft iets leuks voor jezelf gaat doen dat niet gerelateerd is aan je bedrijf. Zo vier je je succes en sta je stil bij wat je hebt bereikt. Ook al kun je van de winst alleen een ijsje halen, dan heb je het toch gevierd.”

Heb je een financieel plan voor jezelf gemaakt?

,,Ik wil dat ik over een half jaar het dubbele bedrag binnenhaal. Ik wil niet volgens het idee ‘uurtje-factuurtje’ werken, maar een constante passieve inkomstenstroom genereren. Door het lezen van boeken als The four hour work week en The lean start-up heb ik hierin wel slimmigheidjes geleerd.”

Je werkt 24 uur in loondienst. Heb je over dit salaris onderhandeld?

,,Ja. Eerst werkte ik fulltime als teamleider met een salaris van 3500 euro bruto. Ik wilde minder werken en kon niet meer leidinggeven met die uren, dus ging ik een andere functie vervullen. Het nieuwe salaris wat me werd aangeboden was 2800 euro berekend over een fulltime werkweek. Een fors stuk lager dan mijn vorige salaris.

Omdat ik nog aanvullende taken had in mijn functie, zoals training ontwikkelen en geven, had ik verwacht dat het wat hoger zou zijn. Dat heb ik gezegd. Ik vind het altijd spannend om het onderwerp salaris ter sprake te brengen, maar er werd heel open en positief op gereageerd. Zij kwamen toen met een tegenvoorstel van 3000 euro waar ik akkoord mee ben gegaan.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Dat weet ik van iedereen.”

Weten zij het van jou?

,,Sommigen wel. Of eigenlijk alleen het management. Er zit een taboe op praten over je salaris. Maar omdat ik het van iedereen weet, vind ik het niet aan mij om dat taboe te doorbreken.”

Verdient Simone genoeg?



Leeftijd: 27 jaar

Opleidingsniveau: WO

Functie: Communicatie-adviseur

Branche: Reclame/Media/PR/Communicatie

Werkervaring: 3 jaar



Volgens het Salariskompas is het gemiddelde salaris voor haar functie 3191 euro voor 40 uur. ,,Dat snap ik wel. In het kompas kon je hier als functie geen projectleider invullen, alleen consultancy. Bij ons verdienen de adviseurs ook meer dan de projectleiders.” Check het zelf op: www.intermediair.nl/salariskompas

