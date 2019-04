Slechts zestien minuten minder slapen dan normaal is al slecht voor je werkprestaties

In eerdere onderzoeken naar slaaptekort was al aangetoond dat minder slapen mensen negatiever gestemd maakt en ervoor zorgt dat zij zich meer gespannen voelen. Over de specifieke invloed van slaaptekort op het denkvermogen van werknemers was echter nog niet veel bekend.

De inspiratie voor het onderzoek kwam uit eigen ervaring, zegt onderzoeker Soomi Lee tegen The Daily Mail. ,,Als ik de nacht ervoor slecht heb geslapen, merk ik dat dat mijn dagelijks leven beïnvloedt en ik meer negatieve emoties ervaar. Dus ik vroeg me af of hoe je slaapt ook invloed heeft op hoe je functioneert op werk.’’

Piekeren

Voor het onderzoek keken Lee en haar team van de University of South Florida naar het slaappatroon en de werkprestaties van 130 Amerikanen. Allemaal zijn zij werkzaam in de IT-sector, zijn ze van middelbare leeftijd en hadden ze tijdens het onderzoek minimaal één kind in de schoolgaande leeftijd. Dagelijks moesten ze aangeven hoe lang en hoe goed ze geslapen hadden. Ook werd de werknemers gevraagd hoe goed ze zich konden concentreren, hoeveel ze zich zorgen maakten gedurende de dag en of ze moeite hadden met het vermijden van bepaalde gedachten (piekeren).

Voelden de werknemers zich minder goed, dan zorgde dat voor meer spanning en waren zij gedurende de werkdag minder productief. Al na zestien minuten minder slaap waren er gevolgen voor de werkprestaties: de deelnemers aan het onderzoek hadden gedurende hun werkdag meer moeite met beslissingen nemen en raakten sneller afgeleid. Dit effect was niet alleen zichtbaar als de werknemers later in slaap vielen, maar ook als zij eerder wakker schrokken. Dan was een negatief effect zichtbaar als zij 19 minuten of vroeger wakker werden dan normaal.

Vicieuze cirkel

Het feit dat hun dag niet soepel verloopt, kan ervoor zorgen dat werknemers meer stress ervaren, wat ook weer de slaap op negatieve wijze kan beïnvloeden. Bovendien gaan werknemers die moe zijn en een zware dag hebben gehad vaak eerder naar bed dan zij normaal zouden doen, waardoor zij vroeger wakker worden dan normaal en zich weer niet uitgerust voelen. Werknemers met slaaptekort kunnen zo in een vicieuze cirkel terecht komen.

Het zou voor werkgevers slim zijn na te gaan hoe hun personeel de nacht doorkomt, stellen de onderzoekers. Werknemers die goed slapen kunnen zich immers beter op hun taken richten, maken minder fouten en hebben minder conflicten met anderen, constateren de onderzoekers.

De eerste stap die organisaties hiervoor moeten nemen is zorgen dat personeel genoeg rust kan vinden. Lee: ,,Als er telkens werk tussendoor komt als je probeert te ontspannen, kan dat de slaap en vervolgens de werkactiviteit beïnvloeden.’’ Werkgevers moeten kritisch kijken naar hoeveel overuren ze werknemers laten draaien en hoeveel telefoontjes en e-mails ze na werktijd nog krijgen van hun leidinggevenden.

Waarom herinneren we ons eigenlijk nooit dat we in slaap zijn gevallen? Slaaparts Sebastiaan Overeem (TU Eindhoven) legt het uit: