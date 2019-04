Slim aangifte doen als zzp’er: vergeet in elk geval deze aftrekposten niet

Je hebt nog ruim twee weken om je belastingaangifte te doen - de deadline is 1 mei. Als je als zzp’er uitstel hebt aangevraagd of een mannetje (of vrouwtje) in de arm hebt genomen, kun je rustig achterover leunen. Moet je het toch zelf doen? Denk in ieder geval aan deze 5 aftrekposten:

1. Opstartkosten

Is dit het eerste jaar dat je aangifte doet als bedrijf? Alle kosten – voor goederen of immateriële diensten als advies – die je hebt gemaakt om je onderneming te beginnen, zijn aftrekbaar. De kosten voor je inschrijving bij de Kamer van Koophandel horen hier ook bij.

Goederen die je gebruikt voor je bedrijf maar je daarvoor al had, zijn niet aftrekbaar, maar je mag ze wel bij de start van je bedrijf inbrengen tegen de dagwaarde als deel van het ondernemingsvermogen. Een pc die je enkele jaren geleden hebt aangeschaft maar ook nu gebruikt, mag je opvoeren met de waarde die hij nu heeft.

Heb je een opleiding gevolgd om je bedrijf te kunnen beginnen? Ook studiekosten zijn aftrekbaar. Het gaat hier wel om noodzakelijke kosten als lesgeld en verplichte materialen. Reiskosten mag je bijvoorbeeld niet opvoeren.

2. De zelfstandigenaftrek

Je hebt je eigen zaak en je noemt jezelf trots ondernemer, maar wees er zeker van dat de Belastingdienst je ook aanmerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dan kom je namelijk in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek van 7.280 euro. Of je daar recht op hebt, hangt af van het aantal uren die je aan je bedrijf hebt besteed. Dat moeten er minimaal 1.225 per kalenderjaar zijn. Let op: ook als je net begonnen bent en nog niet een heel kalenderjaar als ondernemer gedraaid hebt, moet je aan de deze ureneis voldoen. Meer over het urencriterium en berekeningen voor startersaftrek, arbeidsongeschiktheid of zwangerschap vind je hier.

3. De auto

Als je als ondernemer minder dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden in je auto rijdt, dan geldt deze voor de inkomstenbelasting automatisch als bedrijfsauto. Als je privé meer rijdt, kun je kiezen of je de auto opvoert als privé of zakelijk.

Wat is het verschil? Als je privé rijdt, kun je 19 cent per kilometer aan jezelf doorbelasten als de kosten die je voor de auto maakt. Als je de auto zakelijk gebruikt, kun je meer dan dat bedrag doorbelasten aan de opdrachtgever, de werkelijke kosten zelfs. Maar wat het gunstigst is, hangt af van meerdere factoren, waaronder de bijtelling. Die hangt weer onder meer af van de cataloguswaarde van je bolide. Klinkt ingewikkeld? Op internet zijn handige tools te vinden om te berekenen wat in jouw geval het voordeligst is.

4. Heffingskorting

Iedereen, dus ook de zzp’er, heeft recht op de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Maar er zijn ook andere heffingskortingen waar je misschien recht op hebt, zoals de inkomensafhankelijke combinatiekorting als je zorgt voor een kind jonger dan 12 jaar. Meer over de verschillende heffingskortingen vind je hier.

5. Abonnementen, kleding en gereedschap

Kosten die je gemaakt hebt voor je bedrijf mag je aftrekken zover deze voor zakelijk gebruik zijn. Dit geldt voor alles van de aanschaf van gereedschap tot de verzekeringspremies of een abonnement op vakliteratuur. Wel moet het duidelijk zijn dat je het artikel aanschaft specifiek voor je werk. Een accountant heeft niet per se een waterpomptang nodig om zijn werk te kunnen doen. Maar een beginnende bierbrouwer heeft wel een ketel nodig. Als je bijvoorbeeld tussen de 2.301 en 57.321 euro hebt geïnvesteerd, krijg je 28 procent van het aankoopbedrag terug.

Bedrijfskleding mag je aftrekken als het onmiskenbaar om een kledingstuk gaat dat voor zakelijk gebruik is, zoals een overall. ‘Normale’ kleding is alleen aftrekbaar als er een bedrijfslogo op staat, minimaal 70 cm2 groot.

Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten toen je zzp’er werd? De premie mag je ook aftrekken van je inkomstenbelasting.

