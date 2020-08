Sloom dagje? Zo helpt muziek je sneller werken

Vaak heb ik gewerkt op werkplekken waar het absoluut ‘not done’ was om muziek te luisteren. Maar nu, met een eigen bedrijf en een werkplek in een vakantiehuis in de tuin is er niets meer wat me tegenhoudt! De vraag is natuurlijk wel of het qua output een goed idee is.



Om maar met de deur in huis te vallen: muziek is niet altijd een werkversneller. Als je een lang stuk moet schrijven, dus je echt moet concentreren, dan doe je er juist langer over als je tegelijkertijd naar muziek luistert.