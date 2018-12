Sneller werken dankzij een rode keukenwekker

Poll Vitaliteit, je rol pakken en nog 9 clichés: stem op ergste kantoor­taal

13 december Problemen bestaan niet op kantoor. Het zijn altijd uitdagingen. Natuurlijk is dat soms challenging, maar in een meeting krijgen we alle neuzen dezelfde kant op. Veel mensen ergeren zich aan dit soort kantoortaal. Richard Engelfriet zet de 11 ergste clichés van 2018 op een rij.