‘Sociaal’, ‘zelfstandig’ en ‘teamplayer’ meest voorkomende woorden op Nederlands cv

De woorden die gebruikt worden zijn bovendien vaak persoonskenmerken waar werkgevers naar zoeken. ,,Sollicitanten noemen woorden die in de vacatureteksten worden gebruikt. Dit doen zij om te laten zien dat ze geschikt zijn voor de functie die beschreven wordt in de vacature’’, vertelt Roos. Toch schuilt ook daar een gevaar in, denkt ze. ,,Als je alleen maar deze dingen benoemt, onderscheid je jezelf niet van de rest.’’ Haar belangrijkste advies: eerlijk blijven. ,,Noem geen dingen omdat werkgevers dat graag willen horen, dan zul je uiteindelijk door de mand vallen.’’

Andere landen

Ook wereldwijd is ‘teamplayer’ het meest voorkomende woord. Alleen bij werkzoekenden op de Filipijnen staat deze niet in de top 3, maar bezet het woord ‘slechts’ de vijfde plek. Wereldwijd scoren ‘klantgericht’ en ‘professioneel’ ook hoog, in Nederland vallen deze woorden buiten de top 10. Ook opvallend: in Duitsland is ‘zelfstandig’ pas op de vijftiende plek terug te vinden, terwijl dat in Nederland in de top 3 zit. ,,Dat komt vermoedelijk door de culturele verschillen’’, zegt Roos. ,,Werkgevers in verschillende landen vinden andere dingen belangrijk.’’