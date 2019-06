Sollicitatie met bijzondere beloning: meteen een vast contract

Capgemini wil hiermee laten zien hoeveel vertrouwen ze in de nieuwe kandidaat hebben, zo schrijft De Ondernemer. ,,Goede kandidaten zijn schaars en wij willen talenten binden aan onze organisatie”, zegt Alexander Kühn, woordvoerder van Consultancy- en IT-bedrijf Capgemini. ,,Zelf ben ik hier ook zo binnengekomen. Onze recruiters vervullen alle functies op deze manier.’’ Ervaren rot of groentje: als een sollicitant blijk geeft van een gezonde intelligentie en motivatie, komt hij of zij in aanmerking voor een baan.

Binnen een week een reactie

Solliciteren begint met een blik op de website, waar de werkzoekende onder de button ‘Carrière’ ziet welke vacatures er in de aanbieding zijn. Staat er iets geschikts bij, dan hoeft hij alleen maar het formuliertje onder aan de vacature in te vullen. ,,Doorgaans krijg je binnen een week een reactie’’, belooft Kühn. ,,Als eerste volgt er dan een telefonisch intakegesprek.’’

Bevalt dat van beide zijden, dan start de echte afvalrace. ,,Dat begint met een online assessment, een psychologische test. Is het resultaat goed, dan wordt de kandidaat uitgenodigd voor een selectiedag. Daar krijg je een persoonlijkheidstest en wat wij een drijfverentest noemen, plus twee gesprekken.’’ En dan is het zover: ,,Geschikte kandidaten geven we meteen een aanbod mee. Ga je daarmee akkoord, dan kun je aan de slag.’’

Vechtmarkt voor IT’ers

Het is een extraatje dat Capgemini in de strijd werpt in de vechtmarkt voor IT’ers. ,,Zo onderscheiden we ons door te tonen dat we voor kandidaten willen gaan. En voor werkzoekenden is het aantrekkelijk als ze direct een vast contract krijgen, bijvoorbeeld om een huis te kopen.’’ Maar zo intensief als de procedure is, zo duur is die natuurlijk ook. En uiteraard zijn er veel afvallers. Is dat het allemaal waard voor Capgemini? ,,We doen het al jaren; ik kwam zelf op die manier in 2007 binnen. Dus ja: het is een succes.’’

Persoonlijke ontwikkeling gaat door

Of een nieuwkomer ook een blijvertje blijkt te zijn, is een ander verhaal. ,,Tegenwoordig halen werknemers zelden meer een gouden horloge met een jubileum, bij geen enkel bedrijf’’, zegt Kühn. Het verlooppercentage bedroeg vorig jaar bij Capgemini wereldwijd 22 procent, tegelijk groeide het aantal medewerkers met 5,8 procent tot 211.300. ,,Om mensen langer aan ons te binden, bieden we veel groeimogelijkheden. Het stopt niet bij de sollicitatie, we willen graag dat je persoonlijke ontwikkeling doorgaat. Capgemini biedt een leven lang leren.’’

