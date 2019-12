Sollicitatie met honderden kandidaten? Zo kiest de computer jouw cv uit de stapel

1. Maak een cv op maat

2. Gebruik synoniemen

Zoekt een firma een informaticus, dan bestaat de kans dat cv’s zonder het woord ‘informatica’ meteen naar de spreekwoordelijke prullenmand worden verwezen. Dus schrijf jij dat je ervaring hebt in ‘IT’, dan word je mogelijk over het hoofd gezien. Verwerk daarom zo veel mogelijk synoniemen in je curriculum vitae. Sowieso rank je hoger als match naarmate er meer interessante kernwoorden terugkomen op je cv.

3. Houd de lay-out simpel

4. Wees voorzichtig op sociale media

Sommige ATS-systemen zijn gekoppeld aan LinkedIn. Als de informatie op je profiel niet overeenkomt met wat je schrijft op je cv, val je gemakkelijk door de mand. Andere systemen gaan nog verder. Zo gebruiken bepaalde wervingsbedrijven software om kandidaten te selecteren op basis van hun digitale voetafdruk. Dat wil zeggen dat een robot het internet afspeurt en aan de hand van je interesses, je posts op sociale media en andere online publicaties kan inschatten of jij in een bedrijf past! De firma in kwestie kan dan ‘spontaan’ contact met je opnemen. Dat gebeurt heus niet (meer) alleen in de VS, maar ook in onze contreien. Wees dus voorzichtig met wat je openbaar post, als je in de toekomst je droomjob niet mis wil lopen.