Sollicitatiebrief verdwijnt en vrouwen in opkomst: zo ziet ons werk er straks uit

De afgelopen tien jaar:

,,De laatste jaren is een situatie ontstaan waarin een significant deel van de mensen ziek wordt van de werkdruk. Sinds 2011 zien we al een stijging en gaan de gemiddeldes gestaag omhoog. Dat is een teken dat we de afgelopen tien jaar steeds intensiever zijn gaan werken. De wereld wordt steeds sneller door de opkomst van alle technologie. Het ene na het andere middel heeft werk gerevolutioneerd. Wat ik opmerkelijk vind, is de rol van WhatsApp. Dat laat zien dat de grens tussen werk en privé verdwenen is en we het heel normaal vinden dat werk ook via WhatsApp gaat.”



Opvallend:

,,Het woord workaholic is uit de tijd geraakt omdat we het allemaal zijn. Iedereen is buiten werktijd bereikbaar, het werk neemt een grote plaats in in ons leven. We willen vrije tijd inleveren voor loon, maar óók voor betekenisvol werk. Mensen willen betekenis geven aan hun werk. Ook bij millennials zien we dat: de materiële beloning voor werk vinden zij minder belangrijk.”



De komende tien jaar:

,,De komende jaren zal het gaan over duurzame inzetbaarheid. Ik hou niet zo van die term, maar dat is wel wat het is. We zijn bezig met onze korte-termijndoelen, maar om lange tijd gezond en gelukkig aan het werk te blijven, is het ook belangrijk dat je af en toe op de rem trapt. Dat is een stap die we de komende tien jaar moeten maken. Als we dat niet doen, wordt het probleem nog groter.”