Solliciteren bij McDonald’s kan straks met de smartspeaker

Met de nieuwste technologische mogelijkheden hoopt McDonald’s nieuwe werknemers te lokken. Wie geïnteresseerd is in een baan bij de fastfoodketen, kan zijn slimme luidspreker vragen een baan voor hem te zoeken bij de dichtstbijzijnde vestiging.

Solliciteren per smart speaker is meer dan een geinige gimmick voor McDonald’s. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt ziet het bedrijf er dé manier in om het sollicitatieproces toegankelijker te maken. ,,We moeten voortdurend innoveren en creatief zijn’’, zegt David Fairhurst, hoofd HR en vicepresident bij McDonald’s Amerika in een persbericht. Mensen zijn al zo gewend om tegen hun smartspeaker te praten, denkt hij, dat het maar een kleine moeite zal zijn om je tot het kastje te wenden om een nieuwe baan te zoeken.

Fairhurst kijkt ernaar uit om te gaan samenwerken met bijvoorbeeld Alexa, de slimme luidspreker van Amazon. ,,Alexa beschikt over veel van de kwaliteiten die we ook zoeken binnen onze teams – ze is vriendelijk, ze reageert snel en is grappig.’’

Basisvragen

Maar hoe werkt het dan precies? Als een werkzoekende bijvoorbeeld de speaker van Amazon heeft, zegt hij simpelweg: ‘Alexa, help me een baan te vinden bij McDonald’s’. Vervolgens stelt de luidspreker een aantal basisvragen – je naam, de plek waar je wil werken en wat voor soort baan je zoekt. Vervolgens zoekt het systeem een geschikte baan dichtbij. Kort daarna ontvangt de sollicitant een bericht met een link om online verder te gaan met de sollicitatieprocedure.

Nederlanders die Alexa of Google willen inschakelen om een baan voor ze te vinden, moeten wel nog even geduld hebben. De functie is voorlopig alleen nog beschikbaar voor smartspeakergebruikers in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië, maar andere landen laten niet lang op zich wachten, aldus McDonald’s.

Campagne

De nieuwe manier van solliciteren is onderdeel van een grotere campagne waar aandacht is voor de verschillende soorten banen die de fastfoodketen biedt. Van het bekende eerste baantje als hamburgerbakker, tot een deeltijdfunctie of het begin van een levenslange carrière. Wereldwijd heeft het bedrijf bijna 2 miljoen mensen in dienst.

Op zoek naar een nieuwe baan? Vul je gegevens hieronder in:

Coach Charlotte van 't Wout vertelt in onderstaande video welke vragen je moet stellen als je een sollicitatiegesprek hebt.