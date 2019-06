‘Sommige mensen zetten zelfs taakjes op hun lijst die ze anders toch wel doen, zoals douchen’

To-dolijstjes zijn superhandig. Als je ze goed gebruikt, maken ze je leven een stuk makkelijker. Staat iets op je to-dolijst, dan hoef je niet bang te zijn dat je het vergeet, en hoef je jezelf er ook niet aan te blijven herinneren. Voor chaotische mensen zijn ze een redding op momenten dat ze het overzicht verliezen. Voor mensen die juist heel ordelijk zijn, zijn ze óók heerlijk: zij kunnen in die gestructureerde lijstjes al hun controledrift kwijt.

Entlistungsfreude

Onlangs kwam ik een Duits woord tegen: entlistungsfreude. Er is geen Nederlandse vertaling voor, maar het betekent: het fijne gevoel dat je krijgt als je iets van je lijstje weg kunt strepen. Iets van je to-dolijst afvinken werkt als een soort beloning, je krijgt er een gevoel van voldoening van. PLING! Weer iets af, kijk mij eens even lekker bezig zijn vandaag! Ik ken zelfs mensen die dit een dermate prettig gevoel vinden dat ze expres taakjes op hun lijst zetten die ze anders toch wel zouden doen (‘douchen’). Om deze er vervolgens met een triomfantelijk gevoel weer lekker vanaf te kunnen strepen.

Quote Als je van kleine taakjes afvinken al voldoening krijgt, dan doe je die vaak éérst

Er schuilt wel een klein gevaar in entlistungsfreude. Dit blije gevoel krijg je namelijk van het afstrepen van élk taakje, hoe klein en onbeduidend ook. Dit kan je manier van werken beïnvloeden. Als je van kleine taakjes afvinken al voldoening krijgt, dan doe je die vaak éérst. Je richt je eerst op het ‘laaghangend fruit’: persoon A een mailtje sturen, een formuliertje invullen hier of daar. De ingewikkeldere taken (plan schrijven nieuw project) zijn veel moeilijker af te maken, dus die blijven liggen. Complexere taken zijn dus minder bevredigend. En dat terwijl dit soort moeilijkere taken vaak de écht belangrijke taken zijn…

Opdelen

Hier is wel een oplossing voor: grote taken zoveel mogelijk opdelen in kleinere subtaken. Dit zorgt er namelijk voor dat het behapbaarder wordt. Als je de grote taak (‘plan schrijven nieuw project’) opdeelt in meerdere concrete stappen (‘artikel lezen’ / ‘persoon X bellen voor input’ / ‘inleiding schrijven’) is dit een stuk beter voor je motivatie. Maak je het kleiner, dan zul je minder de neiging hebben de taak uit te stellen.

En het zorgt ook nog eens voor meer entlistungsfreude, omdat je méér taakjes kunt afvinken. Tel uit je winst!

Psycholoog Thijs Launspach was te gast in De Ochtend Show to go en geeft tips hoe je je werkdag stressvrij houdt:

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover het boek Fokking Druk (2018).