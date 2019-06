‘Sommigen zeggen: je kunt altijd nog schoonmaker worden, maar dat is dus niet zo’

Presenta­tor John Williams klust succesvol bij als ondernemer: ‘Ik verander levens’

12 juni John Williams is bekend als presentator van tv-programma's als Help, mijn man is klusser, maar is daarnaast ook ondernemer. Hij bedacht een hygiënekit voor reizigers en helpt samen met het UWV mensen met een WW- of Wajonguitkering aan een baan als schoonmaker.