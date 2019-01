Speechen als de Obama’s? Tips van hun speechwriter

Nog nooit waren zoveel Nederlan­ders aan het werk als nu

19 januari De arbeidsdeelname in Nederland is nog nooit zo hoog geweest, meldt het CBS. Mede door de aantrekkende economie was eind 2018 gemiddeld 68 procent van de beroepsbevolking aan het werk. Door het groeiende aantal werkende vrouwen zou dat percentage in de toekomst nog hoger uit kunnen pakken.