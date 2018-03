Speeddaten met de baas en vreemde collega's bellen - dan voel je je snel thuis

Op je eerste werkdag krijg je bij Lean Consultancy Group een ouderwetse Nokia in handen, samen met een boekje met telefoonnummers van collega's en gekke vragen. Merel van der Velde werkt nu zes maanden bij het consultancykantoor: ,,Met die telefoon leer je mensen snel kennen, want het lukt niet om iedereen meteen fysiek te spreken. Je voert door die vragen bovendien gesprekken die je niet uit jezelf hebt", legt Van der Velde uit. Een voorbeeld uit die vragenlijst: ‘Je hebt een tafel in een restaurant met vier beschikbare plekken. Welke drie personen zou je uitnodigen?'

,,De relevantie van een goed 'onboardingsproces' is veel groter geworden. Nu de arbeidsmarkt weer aantrekt, gaan mensen meer bewegen tussen banen”, zegt Adriënne Verhoeven. Dat bleek vanochtend nog uit deze cijfers van het CBS. Verhoeven is eigenaar van het bureau Workwonders dat bedrijven helpt bij de inrichting van dit proces. ,,Onboarding is deels inwerken, maar ook het leren kennen van je rol. Je wordt onderdeel van het bedrijf, het moet klikken en er moet een connectie zijn. Dat neemt wat meer tijd in beslag dan alleen het inwerken.”

Quote Bedrijven denken: er is iemand, we pakken het wel weer op bij de beoordeling Adriënne Verhoeven

Onderzoek

Uit onderzoek van het Amerikaanse Brandon Hall Group blijkt dat meer dan de helft (51 procent) van de vertrekkers, die beslissing binnen een half jaar maakt. Gemiddeld stopt 10,2 procent binnen een jaar tijd met zijn nieuwe baan. Verhoeven: ,,De beelden en de verwachtingen die je hebt, zetten zich na een tijdje. Dan bedenk je of het hetzelfde of anders is dan je had verwacht. Dat zie je na een bepaalde periode. Ik houd meestal negentig dagen aan.”

Hoewel steeds meer bedrijven de relevantie van een goed onboardingproces zien, is het nog steeds een onderschat vakgebied, volgens Verhoeven. ,,Bedrijven stoppen veel tijd in de werving, zodra ze de mensen hebben gaan die huppakee aan de slag. Bedrijven denken: er is iemand, we pakken het wel weer op bij de beoordeling. De tussenliggende periode is echter heel belangrijk omdat mensen dan beslissen of ze willen blijven of niet.”

Quote In je eerste week krijg je het WWWW: Weergaloze, Wegwijzende, Warme Welkom Martijn van Laak, Lean Consultancy Group

Creatief inwerken

Martijn van Laak, een van de oprichters van Lean Consultancy Group, is al een jaar of zes bezig om het inwerkproces te verbeteren: ,,We zoeken steeds nieuwe manieren om te zorgen dat mensen zich sneller welkom voelen”, zegt hij. ,,Oude rotten lachen er wel eens om hoe we dit zes jaar geleden deden.” Nu heeft het bedrijf een heel scala aan activiteiten die het ‘onboardings-proces’ makkelijker maken.

,,Op de dag dat je begint staat alles klaar. En in je eerste week krijg je het WWWW: het Weergaloze Wegwijzende Warme Welkom. Dat is een sessie met de drie eigenaren over het bedrijf, de geschiedenis en de kernwaarden. Zo leer je heel snel het DNA kennen en voelen”, aldus Van Laak. Is dat niet geforceerd of ongemakkelijk voor sommigen? Nee, meent hij. ,,Door jezelf kwetsbaar op te stellen, ga je snel ervaren dat het hier een hele hechte groep is met veel onderling vertrouwen en een gevoel van veiligheid.”

Wellicht iets minder creatief en sexy, ziet onboardings-expert Verhoeven in de eerste maanden toch ook vooral het belang van open en eerlijke feedback. ,,Er moeten mogelijkheden zijn om met elkaar in gesprek te gaan zodat je snel kunt ingrijpen op het moment dat het anders loopt zoals dan zou moeten.”