Sporten op het werk: ‘Collega's enthousiasmeren elkaar’

Werk en bewegen tijdens corona TNO bestudeert in een lopend onderzoek de effecten van coronamaatregelen op het dagelijks leven en werk. Op de vraag ‘heeft u de afgelopen 24 uur iets gedaan ter ontspanning?’ antwoordt 77 procent bevestigend. Wandelen, fietsen, fitness, thuis sporten en in de tuin werken worden het meest genoemd als activiteiten. Joëlle Oosterman, onderzoeker bij TNO, zegt dat we onbewust minder zijn gaan bewegen: ,,Een collega die gisteren voor het eerst weer naar kantoor ging, vertelde dat zijn stappenteller omhoog schoot. Het koffieapparaat en de kantine zijn op kantoor verder weg dan thuis. Naar de trein hollen of naar kantoor fietsen zijn onbewuste beweegmomenten; als die voor een langere periode wegvallen, tikt dat aan. Breng in kaart wat je mist aan dagelijkse beweegmomenten door thuiswerken en zoek daar compensatie voor.’’ Meer informatie: Thuiswerkenistopsport.nl

Sporten loont

Dat het loont als werkgevers hun personeel stimuleren om te bewegen, is al een poosje bekend. TNO becijferde in 2003 in een groot onderzoek onder ruim 1700 werknemers in 34 branches dat sportende werknemers minder vaak verzuimen dan hun niet-sportende collega’s. Blijven ze wel ziek thuis, dan is de duur van het verzuim korter. Over een periode van vier jaar meldden sporters zich gemiddeld 25 dagen minder ziek dan niet-sporters, en zelfs ruim vijftig dagen minder dan de werknemers die nooit gesport hebben. Volgens Kirsten de Klein van Kenniscentrum Sport & Bewegen hebben bedrijven steeds meer aandacht voor vitaliteit. ,,Ze bieden bijvoorbeeld een fitnessabonnement aan of stellen een fiets ter beschikking om te stimuleren dat werknemers daarmee naar het werk komen. In secundaire arbeidsvoorwaarden komen we vaker bepalingen tegen over hoe bedrijven omgaan met vitaliteit.’’



Meer informatie: Kenniscentrumsportenbewegen.nl